«Убили и решили похоронить в Париже»: Юлию Высоцкую возмутили слухи о ее смерти

Еще в конце декабря Юлия Высоцкая рассказала подписчикам, что планирует провести длинные новогодние выходные не в столице, а в путешествии по Европе. Несколько дней звезда не выходила на связь, потому что решила насладиться праздниками и устроить себе детокс от социальных сетей, а когда, в первых числах январе все-таки зашла в Сеть – не поверила собственным глазам, пишет Woman.

Оказалось, за это время завистники успели распространить новости о том, что телеведущая якобы умерла за границей. Все эти слухи, конечно же, оказались неправдой, но очень встревожили знакомых Высоцкой, которые начали обрывать ее телефон и писать тревожные сообщения.

Эта неприятная ситуация очень возмутила Юлию Высоцкую: несколько дней она пыталась сохранять спокойствие, но в итоге все-таки не смогла сдерживать гнев и опубликовала новый пост в своем Телеграм-канале. Она поблагодарила всех, кто искренне за нее переживал, пожелала своим подписчикам здоровья и призвала их не верить всему, что пишут на «желтых» сайтах.

«Восхитительно гадкие люди! Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких „журналистов“ или кто они там. Мне абсолютно все равно, что про меня пишут или думают, мне есть чем заняться. Но от таких новостей плохо близким людям, которых подобные сообщения ранят. Спасибо всем, кто искренне переживал. С нами все в порядке», – написала 49-летняя Высоцкая.