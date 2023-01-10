В Мярьямаа пожилую женщину сбил автобус

«Автобус переехал человека», – сказал очевидец происшествия.

Во вторник в 16.06 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Пярнуском шоссе в Мярьямаа автомобиль сбил человека.

«Спасатели оказали пострадавшей первую помощь на месте происшествия и загрузили в машину скорой помощи. Кроме того, спасатели регулировали движение на месте происшествия до прибытия полиции. Полиция продолжит разбираться с инцидентом», – сказала Андра Вяртмаа, начальник отдела коммуникаций спасательных служб.