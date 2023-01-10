Во вторник днем в Elu24 поступило сообщение о том, что в Мярьямаа произошло дорожно-транспортное происшествие.
В Мярьямаа пожилую женщину сбил автобус
В Мярьямаа пожилую женщину сбил автобус
«Автобус переехал человека», – сказал очевидец происшествия.
Во вторник в 16.06 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Пярнуском шоссе в Мярьямаа автомобиль сбил человека.
«Спасатели оказали пострадавшей первую помощь на месте происшествия и загрузили в машину скорой помощи. Кроме того, спасатели регулировали движение на месте происшествия до прибытия полиции. Полиция продолжит разбираться с инцидентом», – сказала Андра Вяртмаа, начальник отдела коммуникаций спасательных служб.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил, что автобус Mercedes-Benz сбил на перекрестке 76-летнюю женщину. Обстоятельства выясняются.
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