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В Мярьямаа пожилую женщину сбил автобус

Хевели Туйск
В Мярьямаа пожилую женщину сбил автобус
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Фото: Lugeja foto

Во вторник днем в Elu24 поступило сообщение о том, что в Мярьямаа произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Автобус переехал человека», – сказал очевидец происшествия.

Во вторник в 16.06 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Пярнуском шоссе в Мярьямаа автомобиль сбил человека.

«Спасатели оказали пострадавшей первую помощь на месте происшествия и  загрузили в машину скорой помощи. Кроме того, спасатели регулировали движение на месте происшествия до прибытия полиции. Полиция продолжит разбираться с инцидентом», – сказала Андра Вяртмаа, начальник отдела коммуникаций спасательных служб.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил, что автобус Mercedes-Benz сбил на перекрестке 76-летнюю женщину. Обстоятельства выясняются.

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