«Люди были и до сих пор находятся в шоке», – говорит блогер Стен Таливее, который работает в торговом центре Iso Omena в Эспоо. Молодой человек родом из Эстонии, а в Финляндии работает не так давно.
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Эстонец о смерти 35-летней женщины в торговом центре Iso Omena: кто-то расплакался, кто-то поставил свечу
Эстонец о смерти 35-летней женщины в торговом центре Iso Omena: кто-то расплакался, кто-то поставил свечу
В день трагедии Стен Таливее тоже был на работе. Согласно свидетельствам очевидцев, 7 января женщина была задержана охранниками. Женщина скончалась, несмотря на попытки реанимировать ее. Очевидцы рассказали, что четверо охранников повалили посетительницу торгового центра на землю и легли на нее, хотя она вовсе не вела себя агрессивно и просила о помощи. Работающий в том же торговом центре, молодой блогер Стен Таливее тоже был на работе в тот злополучный день.
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