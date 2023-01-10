Эстонец о смерти 35-летней женщины в торговом центре Iso Omena: кто-то расплакался, кто-то поставил свечу

В день трагедии Стен Таливее тоже был на работе. Согласно свидетельствам очевидцев, 7 января женщина была задержана охранниками. Женщина скончалась, несмотря на попытки реанимировать ее. Очевидцы рассказали, что четверо охранников повалили посетительницу торгового центра на землю и легли на нее, хотя она вовсе не вела себя агрессивно и просила о помощи. Работающий в том же торговом центре, молодой блогер Стен Таливее тоже был на работе в тот злополучный день.