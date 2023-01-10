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Эстонец о смерти 35-летней женщины в торговом центре Iso Omena: кто-то расплакался, кто-то поставил свечу

Кристийна Рейманд
Эстонец о смерти 35-летней женщины в торговом центре Iso Omena: кто-то расплакался, кто-то поставил свечу
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Фото: Karavanov_Lev/Shutterstock/Instagram: stentalivee

«Люди были и до сих пор находятся в шоке», – говорит блогер Стен Таливее, который работает в торговом центре Iso Omena в Эспоо. Молодой человек родом из Эстонии, а в Финляндии работает не так давно. 

В день трагедии Стен Таливее тоже был на работе. Согласно свидетельствам очевидцев, 7 января женщина была задержана охранниками. Женщина скончалась, несмотря на попытки реанимировать ее. Очевидцы рассказали, что четверо охранников повалили посетительницу торгового центра на землю и легли на нее, хотя она вовсе не вела себя агрессивно и просила о помощи. Работающий в том же торговом центре, молодой блогер Стен Таливее тоже был на работе в тот злополучный день.

Молодой человек работает в торговом центре в магазине одежды с лета 2021 года. Он написал в своем Instagram, что шел домой с работы в субботу вечером и проходил мимо того самого места, где умерла женщина.

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