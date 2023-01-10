Заказ из Wolt, в котором был алкоголь, жителю Таллинна доставил 12-летний мальчик: как это возможно?

С редакцией Elu24 связался мужчина из Таллинна, который в понедельник через курьерскую службу Wolt заказал себе и жене приятный напиток к ужину. «Я взял два сидра и два пива. Ужин уже был на столе, оставалось только дождаться напитков».

Наконец раздался звонок в дверь – принесли напитки. Ожидая курьера на четвертом этаже, он увидел маленького мальчика, идущего вверх по лестнице с сумкой в ​​руке. «Куртка была ему до колен, темноволосый и тощий», – описывает житель Таллинна курьера. В какой-то момент мальчик остановился перед покупателем и сказал: «ID, пожалуйста!»