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Заказ из Wolt, в котором был алкоголь, жителю Таллинна доставил 12-летний мальчик: как это возможно?

Мерилин Няреп
Заказ из Wolt, в котором был алкоголь, жителю Таллинна доставил 12-летний мальчик: как это возможно?
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Курьер Wolt. Фото иллюстративное.
Курьер Wolt. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

«Взял два сидра и два пива», – говорит мужчина из Таллинна, заказавший алкоголь в Wolt. К его удивлению, заказ доставил 12-летний мальчик, пишет Elu24.

С редакцией Elu24 связался мужчина из Таллинна, который в понедельник через курьерскую службу Wolt заказал себе и жене приятный напиток к ужину. «Я взял два сидра и два пива. Ужин уже был на столе, оставалось только дождаться напитков».

Наконец раздался звонок в дверь – принесли напитки. Ожидая курьера на четвертом этаже, он увидел маленького мальчика, идущего вверх по лестнице с сумкой в ​​руке. «Куртка была ему до колен, темноволосый и тощий», – описывает житель Таллинна курьера. В какой-то момент мальчик остановился перед покупателем и сказал: «ID, пожалуйста!»

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