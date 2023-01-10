«Взял два сидра и два пива», – говорит мужчина из Таллинна, заказавший алкоголь в Wolt. К его удивлению, заказ доставил 12-летний мальчик, пишет Elu24.
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Заказ из Wolt, в котором был алкоголь, жителю Таллинна доставил 12-летний мальчик: как это возможно?
Заказ из Wolt, в котором был алкоголь, жителю Таллинна доставил 12-летний мальчик: как это возможно?
С редакцией Elu24 связался мужчина из Таллинна, который в понедельник через курьерскую службу Wolt заказал себе и жене приятный напиток к ужину. «Я взял два сидра и два пива. Ужин уже был на столе, оставалось только дождаться напитков».