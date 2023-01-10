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«Это действительно страшное зрелище»: пользователей Сети возмутила новогодняя свистопляска россиян

Геттер Трумси
«Это действительно страшное зрелище»: пользователей Сети возмутила новогодняя свистопляска россиян
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Новогодняя ночь на телеканале «Россия 1» длилась почти четыре часа, на сцене пел и плясал в том числе и Филипп Киркоров
Новогодняя ночь на телеканале «Россия 1» длилась почти четыре часа, на сцене пел и плясал в том числе и Филипп Киркоров Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Увиденное заставляет меня плакать. Данные песни звучат в эти дни более болезненно, чем обычно», - прокомментировал пользователь соцсети новогоднее телешоу, показанное россиянам. Зрелище, которое транслировалось по российскому телеканалу «Россия 1» с 31 декабря на 1 января, продолжалось почти четыре часа, старые эстрадные песни сменялись шутками об энергетическом кризисе в Европе и войне в Украине.

Больше недели прошло после Нового года, но зарубежные СМИ лишь недавно подвели итоги новогоднего телешоу, показанного на главном пропагандистском телеканале России. Издание Vice называет традиционный российский «Голубой огонек», который продолжался почти четыре часа, настоящим адом на Земле. 

«От шуток об энергетическом кризисе в Европе до пародий на украинских танцоров, эта программа блестяще показала, каким будет образ мышления Владимира Путина в 2023 году», - пишет американское издание. 

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