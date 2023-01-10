«Это действительно страшное зрелище»: пользователей Сети возмутила новогодняя свистопляска россиян

Новогодняя ночь на телеканале «Россия 1» длилась почти четыре часа, на сцене пел и плясал в том числе и Филипп Киркоров

«Увиденное заставляет меня плакать. Данные песни звучат в эти дни более болезненно, чем обычно», - прокомментировал пользователь соцсети новогоднее телешоу, показанное россиянам. Зрелище, которое транслировалось по российскому телеканалу «Россия 1» с 31 декабря на 1 января, продолжалось почти четыре часа, старые эстрадные песни сменялись шутками об энергетическом кризисе в Европе и войне в Украине.