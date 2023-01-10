«Увиденное заставляет меня плакать. Данные песни звучат в эти дни более болезненно, чем обычно», - прокомментировал пользователь соцсети новогоднее телешоу, показанное россиянам. Зрелище, которое транслировалось по российскому телеканалу «Россия 1» с 31 декабря на 1 января, продолжалось почти четыре часа, старые эстрадные песни сменялись шутками об энергетическом кризисе в Европе и войне в Украине.
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«Это действительно страшное зрелище»: пользователей Сети возмутила новогодняя свистопляска россиян
«Это действительно страшное зрелище»: пользователей Сети возмутила новогодняя свистопляска россиян
Больше недели прошло после Нового года, но зарубежные СМИ лишь недавно подвели итоги новогоднего телешоу, показанного на главном пропагандистском телеканале России. Издание Vice называет традиционный российский «Голубой огонек», который продолжался почти четыре часа, настоящим адом на Земле.