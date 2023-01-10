ГАЛИНА ВОЗМУЩАЕТСЯ ⟩ «Мог бы жениться и содержать меня с ребенком»: женщина требует ввести закон, обязывающий мужчин после 30 вступать в брак

«Уважаемая редакция, опубликуйте, пожалуйста, анонимно.

Смотрите: мне 32 года, мать одиночка с ребенком. Соседу по подъезду – 36 лет, живет один, не в браке. Работает на хорошей работе небольшим, но все-таки начальником с зарплатой около 4 000 евро. Самое ужасное, что всю свою зарплату он тратит только на себя, живет в свое удовольствие и никто ему, в частности я, не нужен! Хотя вполне мог бы жениться и содержать меня с ребенком. Я бы его кормила, обстирывала, ну и само собой – секс (как говорится – не сотрется), но он на меня ноль внимания!!!

Мне кажется, что государству нужно срочно принять новый закон, обязывающий вот таких индивидуалов жениться, ибо столько ресурсов пропадает. Дети растут без отцов!»