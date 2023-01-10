ПУСТЬ ЛЬЕТ! ⟩ «Бесплатный душ!» Видео затопления парома, который ходит на Хийумаа, стали вирусными в TikTok

В TikTok распространяются видео о ситуации, которая произошла на пароме Tiiu в воскресенье, когда на корабле, следовавшем между Хелтермаа и Рохукюла, лопнула труба спринклера пожаротушения.

«Бесплатный душ… Можете воспользоваться бесплатно», – пошутили несколько человек в комментариях к видео. Клип, где вода льется с потолка, всего за несколько дней набрал более 60 000 просмотров.

Фоном видеоклипа играет песня Nublu-Kastehein.

«Обычно, когда корабль тонет, вода все равно поступает снизу, в Эстонии корабль тонет так, что вода льется сверху», – пишет один из них. Однако несколько человек в комментариях растерялись: «Когда было снято это видео? Что произошло? Почему на корабле идет дождь?»

«Кто-то в ванне», – пошутил один из них, отвечая на вопрос. «Как вода туда попала?»

Молодой человек, который якобы находился на этом судне, признался в комментарии, что на пароме в тот момент было совсем не смешно. «Это было действительно страшно».

Под видео в TikTok также можно найти комментарии на английском языке, такие как «Whaaat, rain in boat wtf» или «Что происходит, на судне идет дождь», а также «Only in Estonia» или «Возможно только в Эстонии».

Представитель TS Laevade OÜ Сирле Арро сообщил Delfi, что причиной утечки стал выход из строя заглушки спринклерной трубы, которую сейчас отремонтировали. «Сейчас установлена ​​новая форсунка и система орошения находится в рабочем состоянии», – подтвердил он.