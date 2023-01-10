Не портит мебель и не гадит: названа самая идеальная порода кошек

Также у этой породы совершенно нет агрессии – они добрые и отлично ладят с детьми.

Кроме того, персы отлично переносят одиночество. Так что можете не переживать, уходя на работу, пушистик не заскучает. Он даже не заметит, что вас нет, скорее всего.