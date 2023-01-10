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Не портит мебель и не гадит: названа самая идеальная порода кошек

Limon.ee
Не портит мебель и не гадит: названа самая идеальная порода кошек
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Персидская кошка. Фото иллюстративное.
Персидская кошка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Эксперты изучили 10 самых популярных пород кошек и выявили самую идеальную среди них для проживания в квартире. По их данным, не портят мебель и не гадят персидские кошки, пишет Телепрограмма.

Также у этой породы совершенно нет агрессии – они добрые и отлично ладят с детьми.

Кроме того, персы отлично переносят одиночество. Так что можете не переживать, уходя на работу, пушистик не заскучает. Он даже не заметит, что вас нет, скорее всего.

Непривередливы персидские кошки и в еде, но им нужен специальный корм. Здесь уже надо посоветоваться с ветеринарами.

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