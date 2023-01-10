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Принц Гарри рассказал, правда ли Карл III его родной отец

Limon.ee
Принц Гарри рассказал, правда ли Карл III его родной отец
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Принц Гарри.
Принц Гарри. Фото: Harry: The Interview on ITV1 and ITVX at 9pm on January 8

Что ни день, то новое откровение от герцога Сассекского! Главный ньюсмейкер начинающегося года уже спешит к вам с новой порцией откровений. В нашумевших мемуарах принц решил ответить на еще один пикантный вопрос, не дающий ему покоя: чей же он все-таки сын, пишет Супер.

Известно, что в свое время ходило много слухов о том, что принцесса Диана родила Гарри вовсе не от малоприятного Карла III, а от своего рыжеволосого любовника майора Джеймса Хьюитта.

Рисунок Самона Малика: принц Гарри, король Карл III и Джеймс Хьюитт.
Рисунок Самона Малика: принц Гарри, король Карл III и Джеймс Хьюитт. Фото: Simone Malik / SWNS

Как сообщает издание The Independent, герцог Сассекский впервые публично опроверг эти домыслы. «Одной из причин слухов были рыжие волосы майора Хьюитта, но другой был его садизм», – описал свое сходство с предполагаемым отцом Гарри. Однако он подчеркнул, что все почему-то забыли про тот факт, что его мать начала отношения с майором лишь после его рождения, поэтому слухи о его родстве с любовником Дианы не имеют никаких оснований, кроме разве что цвета волос.

Принц также признался, что в какой-то момент таблоиды перешли все границы и даже начали охотиться за его ДНК, чтобы подтвердить отцовство Хьюитта. А сам он всю жизнь находился под давлением этих сплетен. Гарри наконец-то поставил точку в этом вопросе. Хотя жить ему от этого вряд ли станет легче. Ведь всего за несколько дней по Сети разнеслось столько информации о личной жизни принца, что покой ему теперь точно будет только сниться. Например, выяснилось, сколько человек принц убил во время службы в Афганистане.

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