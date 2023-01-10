Что ни день, то новое откровение от герцога Сассекского! Главный ньюсмейкер начинающегося года уже спешит к вам с новой порцией откровений. В нашумевших мемуарах принц решил ответить на еще один пикантный вопрос, не дающий ему покоя: чей же он все-таки сын, пишет Супер.
Принц Гарри рассказал, правда ли Карл III его родной отец
Известно, что в свое время ходило много слухов о том, что принцесса Диана родила Гарри вовсе не от малоприятного Карла III, а от своего рыжеволосого любовника майора Джеймса Хьюитта.
Как сообщает издание The Independent, герцог Сассекский впервые публично опроверг эти домыслы. «Одной из причин слухов были рыжие волосы майора Хьюитта, но другой был его садизм», – описал свое сходство с предполагаемым отцом Гарри. Однако он подчеркнул, что все почему-то забыли про тот факт, что его мать начала отношения с майором лишь после его рождения, поэтому слухи о его родстве с любовником Дианы не имеют никаких оснований, кроме разве что цвета волос.
Принц также признался, что в какой-то момент таблоиды перешли все границы и даже начали охотиться за его ДНК, чтобы подтвердить отцовство Хьюитта. А сам он всю жизнь находился под давлением этих сплетен. Гарри наконец-то поставил точку в этом вопросе. Хотя жить ему от этого вряд ли станет легче. Ведь всего за несколько дней по Сети разнеслось столько информации о личной жизни принца, что покой ему теперь точно будет только сниться. Например, выяснилось, сколько человек принц убил во время службы в Афганистане.