Принц Гарри рассказал, правда ли Карл III его родной отец

Известно, что в свое время ходило много слухов о том, что принцесса Диана родила Гарри вовсе не от малоприятного Карла III, а от своего рыжеволосого любовника майора Джеймса Хьюитта.

Рисунок Самона Малика: принц Гарри, король Карл III и Джеймс Хьюитт. Фото: Simone Malik / SWNS

Как сообщает издание The Independent, герцог Сассекский впервые публично опроверг эти домыслы. «Одной из причин слухов были рыжие волосы майора Хьюитта, но другой был его садизм», – описал свое сходство с предполагаемым отцом Гарри. Однако он подчеркнул, что все почему-то забыли про тот факт, что его мать начала отношения с майором лишь после его рождения, поэтому слухи о его родстве с любовником Дианы не имеют никаких оснований, кроме разве что цвета волос.