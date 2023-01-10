Как бы вы себя чувствовали, если бы постоянно оказывались в ситуации, когда вы договорились о встрече, часами ждали человека, а он не приходил? Смогли бы вы продержаться месяц, если ели и пили только по ночам?
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Эстонка после года жизни в Египте: рыдала без конца. Есть, пить и заниматься сексом можно было только по ночам
Эстонка после года жизни в Египте: рыдала без конца. Есть, пить и заниматься сексом можно было только по ночам
Кади Георг из Пярну провела год в Александрии (Египет), где работала учителем. Она описала невероятные события, новые знакомства и незабываемые моменты в своей книге «От абсурда до влюбленности», показав, что Египет скрывает в себе гораздо больше, чем только лишь скучные курортные города, пишет Pärnu Postimees.
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