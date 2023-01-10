Эстонка после года жизни в Египте: рыдала без конца. Есть, пить и заниматься сексом можно было только по ночам

Кади Георг из Пярну провела год в Александрии (Египет), где работала учителем. Она описала невероятные события, новые знакомства и незабываемые моменты в своей книге «От абсурда до влюбленности», показав, что Египет скрывает в себе гораздо больше, чем только лишь скучные курортные города, пишет Pärnu Postimees .

Прежде чем стать учителем, Георг работала переводчиком в Министерстве сельского хозяйства (сейчас это Министерство по делам сельской жизни), но работа там не доставляла ей должного удовольствия, поэтому эстонка искала выход. Однажды она увидела объявление о стажировке и решила взять быка за рога. В то время как других абитуриентов привлекали такие страны, как Бразилия и Австралия, наша героиня решила выделиться из толпы и отправиться в Египет, чтобы выучить арабский язык и познакомиться с хаотичной жизнью в этой стране.