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Эстонка после года жизни в Египте: рыдала без конца. Есть, пить и заниматься сексом можно было только по ночам

Кати Саагим
, Журналист Pärnu Postimees
Эстонка после года жизни в Египте: рыдала без конца. Есть, пить и заниматься сексом можно было только по ночам
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Кади Георг понравился Египет.
Кади Георг понравился Египет. Фото: Erakogu

Как бы вы себя чувствовали, если бы постоянно оказывались в ситуации, когда вы договорились о встрече, часами ждали человека, а он не приходил? Смогли бы вы продержаться месяц, если ели и пили только по ночам? 

Кади Георг из Пярну провела год в Александрии (Египет), где работала учителем. Она описала невероятные события, новые знакомства и незабываемые моменты в своей книге «От абсурда до влюбленности», показав, что Египет скрывает в себе гораздо больше, чем только лишь скучные курортные города, пишет Pärnu Postimees

Прежде чем стать учителем, Георг работала переводчиком в Министерстве сельского хозяйства (сейчас это Министерство по делам сельской жизни), но работа там не доставляла ей должного удовольствия, поэтому эстонка искала выход. Однажды она увидела объявление о стажировке и решила взять быка за рога. В то время как других абитуриентов привлекали такие страны, как Бразилия и Австралия, наша героиня решила выделиться из толпы и отправиться в Египет, чтобы выучить арабский язык и познакомиться с хаотичной жизнью в этой стране. 

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