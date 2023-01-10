ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ ⟩ Э-сигареты – более вредная альтернатива: «Мои голосовые связки больше не смыкаются, надеюсь избежать операции!»

Курение вновь широко распространяется среди молодежи, используются электронные сигареты, не оставляющие запаха ни изо рта, ни от рук. Табачная промышленность пытается заставить потребителей, любящих никотин, почувствовать, что это более здоровая альтернатива, но это неправда. В последнее время в социальных сетях появилось много информации о том, что электронные сигареты на 95 процентов безопаснее обычных сигарет.

Поэтому у людей складывается ошибочное мнение, что это менее вредный для здоровья или, что еще хуже, даже полезный продукт. Своей историей поделилась Реэлика из Вильянди, которая впервые познакомилась с электронными сигаретами 1,5 года назад. «Тогда я впервые попробовала их», – отмечает она. Это нравилось ей все больше и больше, и, сама того не замечая, она увлекалась. «Я стала очередной жертвой», – говорит Реэлика, добавляя, что на самом деле она еще не осознала, что содержит эта палочка и как ее организм справляется с этим. «За исключением того, что в какой-то момент она довольно ощутимо уменьшила содержимое моего кошелька».