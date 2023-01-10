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ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ ⟩ Э-сигареты – более вредная альтернатива: «Мои голосовые связки больше не смыкаются, надеюсь избежать операции!»

, Летний репортер Elu24
Э-сигареты – более вредная альтернатива: «Мои голосовые связки больше не смыкаются, надеюсь избежать операции!»
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Молодые люди параллельно употребляют разные табачные и никотиновые изделия. Фото иллюстративное.
Молодые люди параллельно употребляют разные табачные и никотиновые изделия. Фото иллюстративное. Фото: pexels.com

Табачная промышленность пытается создать у потребителей впечатление, что электронные сигареты являются более здоровой альтернативой обычному табаку, но на самом деле все обстоит иначе. «С электронными сигаретами я познакомилась 1,5 года назад, и только недавно врачи поставили мне диагноз, который был шокирующим», – делится своей историей в социальных сетях беременная женщина, надеясь, что какой-то ребенок или молодой человек перестанет вредить своему здоровью, пишет Elu24.

Курение вновь широко распространяется среди молодежи, используются электронные сигареты, не оставляющие запаха ни изо рта, ни от рук. Табачная промышленность пытается заставить потребителей, любящих никотин, почувствовать, что это более здоровая альтернатива, но это неправда. В последнее время в социальных сетях появилось много информации о том, что электронные сигареты на 95 процентов безопаснее обычных сигарет.

Поэтому у людей складывается ошибочное мнение, что это менее вредный для здоровья или, что еще хуже, даже полезный продукт. Своей историей поделилась Реэлика из Вильянди, которая впервые познакомилась с электронными сигаретами 1,5 года назад. «Тогда я впервые попробовала их», – отмечает она. Это нравилось ей все больше и больше, и, сама того не замечая, она увлекалась. «Я стала очередной жертвой», – говорит Реэлика, добавляя, что на самом деле она еще не осознала, что содержит эта палочка и как ее организм справляется с этим. «За исключением того, что в какой-то момент она довольно ощутимо уменьшила содержимое моего кошелька».

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