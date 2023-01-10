ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ ⟩ Э-сигареты – более вредная альтернатива: «Мои голосовые связки больше не смыкаются, надеюсь избежать операции!»

Табачная промышленность пытается создать у потребителей впечатление, что электронные сигареты являются более здоровой альтернативой обычному табаку, но на самом деле все обстоит иначе. «С электронными сигаретами я познакомилась 1,5 года назад, и только недавно врачи поставили мне диагноз, который был шокирующим», – делится своей историей в социальных сетях беременная женщина, надеясь, что какой-то ребенок или молодой человек перестанет вредить своему здоровью, пишет Elu24.
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Э-сигареты – более вредная альтернатива: «Мои голосовые связки больше не смыкаются, надеюсь избежать операции!»
Курение вновь широко распространяется среди молодежи, используются электронные сигареты, не оставляющие запаха ни изо рта, ни от рук. Табачная промышленность пытается заставить потребителей, любящих никотин, почувствовать, что это более здоровая альтернатива, но это неправда. В последнее время в социальных сетях появилось много информации о том, что электронные сигареты на 95 процентов безопаснее обычных сигарет.