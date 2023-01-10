Дарья Мороз рассказала об общении их с Константином Богомоловым дочери с Ксенией Собчак

По словам актрисы, она переживала за дочь перед ее знакомством с Ксенией. «Сначала я была против, – рассказала она. – Но потом я села и подумала, что это ее жизнь, ее отец. Я не смогу какие-то углы срезать, они должны с этим разобраться сами, она должна пройти это вместе с ним».

По словам Мороз, она переживала за моральное состояние своей дочери и несколько раз обсудила ситуацию с бывшим мужем. Вскоре она отпустила Анну в поездку вместе с Богомоловым и его новой женой, из которой девочка вернулась довольной.

С тех пор Анна часто гостит у отца. А в доме Ксении Собчак, как стало известно ранее, есть отдельная комната для Анны.

«Я на самом деле благодарна Ксении. Все проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии», – добавила Дарья.

Она отметила, что сама она с Ксенией Собчак не общается и считает это правильным. Слухи о том, что между ней и Ксений был конфликт (об этом начали говорить после того, как между их постами в соцсетях увидели взаимосвязь: по мнению поклонников, они отвечали друг другу в своих аккаунтах), актриса опровергла и заявила, что этот конфликт полностью «надуманный».