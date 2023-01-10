Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дня
Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дня
10 января отмечается праздник Домочадцев день. В этот день проводили время с близкими. Нужно было, и работать, и трудиться вместе с семьей.
Православные отмечают 10 января Рождественский мясоед. Это день, когда можно вдоволь объедаться мясом.
Женщины готовили различные блюда и супы с мясом. На стол перед гостями блюда из мяса: запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон.
В Домочадцев день принято чествовать пожилых родственников — дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения.
В этот день вся семья загадывала общее желание. Верили, что обязательно сбудется.
Что нельзя делать 10 января
- Нельзя оставаться в одиночестве. Нужно провести этот день с родственниками и устроить большое семейное застолье.
- Нельзя трогать и пришивать пуговицы. Можно привлечь проблемы.
- Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
- Нельзя выбрасывать остатки пищи со стола, лучше покормите ими животных.
Приметы на 10 января
- Если мощный снегопад или метель, то к дождливому лету.
- Если кошка спит почти весь день, то к потеплению.
- Если собака не желает сидеть в будке, а ложится на снег, то к скорой метели.