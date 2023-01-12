Так будет вкуснее: cекреты именитых шеф-поваров, которые помогут на кухне

Известнейший гуру кулинарии Вольфганг Пак советует приправлять холодные блюда сильнее, чем горячие, потому что «нёбо действительно воспринимает ароматы холодных блюд гораздо медленнее и не так сильно, как когда вы подаете, например, тарелку горячего супа».

Кондитер Амори Гишон, который славится своими умопомрачительными десертами и скульптурами из шоколада, советует оставить тесто для сахарного печенья в холодильнике на ночь, а не на час или два, как часто советуют в книгах рецептов. За ночь тесто впитает влагу и сделает его более однородным на ощупь.

А если вы любите базилик, никогда не храните его в холодильнике. Относитесь к нему, как к свежесрезанным цветам. Просто обрежьте нижние края стеблей и поставьте его в воду, как букет. Воду нужно менять каждые несколько дней. А если накрыть его полиэтиленовым пакетом, то базилик даже продолжит расти.

Если вы работаете с тестом, то используйте масло вместо муки. Масло не изменит его консистенцию, как мука, которой часто припыляют поверхности, чтобы тесто не липло.

Если вы хотите испечь что-то, для чего требуется сливочное масло комнатной температуры, но забыли выложить масло из холодильника, чтобы размягчить его, натрите его на терке. Маленькие кусочки масла мгновенно достигают комнатной температуры.

Если вы хотите, чтобы выпечка вроде брауни была более влажной и нежной внутри, просто дайте им передохнуть в процессе выпечки. Пеките брауни 15 минут, потом достаньте из духовки и дайте отдохнуть 15 минут. А потом верните их в духовку на оставшееся время.