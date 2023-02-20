В редакцию портала Limon поступила тревожная информация: в одной из столичных школ, по мнению матери ученика, бывший классный руководитель 7-го класса, вышла за рамки приличия. Молодой педагог, пытаясь расположить к себе школьников, перешла на крайне близкое и фамильярное общение.
«Как перестать пялиться на малолеток»: бывшая учительница таллиннской школы перешла грань разумного
С редакцией на связь вышла встревоженная мать школьника, Виктория, которую одолевает масса вопросов, сомнений и беспокойств по поводу поведения теперь уже бывшей классной руководительницы ее детей. «Я недоумеваю: за что и какие наказания придумывает моему ребенку эта учительница, обсуждая это в личных сообщениях с другими учениками?» – возмущается она в разговоре с журналистом.
«Цель огласки этой истории – предупредить, – говорит Виктория. – Самое главное, чтобы родители были более внимательными к своим детям, к их интересам и их общению в социальных сетях. Школы должны внимательнее подходить к подбору кадров. Как показывает наш случай, даже школа не является безопасным местом для детей. И, самое важное, чтобы такие люди, как эта учительница, никогда не имели возможности работать с детьми - ни в школе, ни в детском саду, ни в частном порядке. И хотелось бы, чтобы такие вещи не оставались безнаказанными».
Подозрительное общение
«В последнее время в классе стали происходить конфликты между учениками. – начала рассказ Виктория. – В частности, между мальчиками и девочками. Мы как родители были этим очень обеспокоены и никак не могли понять, что происходит, почему в классе стало столько негатива и агрессии».
По словам Виктории, ее повергла в шок информация, полученная от детей 10.11.2022. Она рассказала, что вечером к ней подошел ребенок в подавленном состоянии и показал переписку учеников их класса с учительницей Дарьей. Мать сразу же обратила внимание на название школьного чата в Telegram – «Гадье». По словам детей, учительница создала этот канал для общения со своими подопечными.
«То, что я прочитала на просторах чата, повергло меня в шок, а у детей вызывало страх и боязнь идти в школу», – встревоженно рассказывает Виктория.
Из этой переписки Виктория сделала вывод, что учительница сталкивает учеников лбами и провоцирует на конфликты.
«Возмутительным считаю то, что педагог рассказывает в общем чате о своем влечении к маленьким мальчикам и к детям в целом, – продолжает Виктория, – а также признается в демонстрации младшеклассникам видеоконтента со сценами насилия: «Мы расчлененку смотрели, а там прямо самая жесть была», – признается педагог семиклассникам, рассказывая в чате о демонстрации аниме ученикам начальной школы.
Помимо вышеперечисленного, дети рассказали матери, что Дарья после очередной жалобы девочек на мальчиков специально со злостью наступила одному из учеников на ногу. Когда ученик сказал, что она не имеет права так делать, Дарья с агрессией ответила: «Имею полное право».
«11 ноября я пришла в школу для разговора с администрацией. Руководству школы также предоставила скриншоты переписки Дарьи с учениками. Администрация школы отреагировала очень быстро и эта учительница уже не был допущена к маленьким детям (еще до начала конфликта Дарья Акневская была переведена с классного руководства 7-го класса, где в общей сложности проработала только несколько дней, на работу в группе продленного дня).
Возмутительно, что Дарья записывала, а затем выкладывала, по известным лишь ей причинам в чат «Гадье» видео с детьми из продленной группы. Очевидно, что видео записывалось без согласия родителей несовершеннолетних детей», – делится подробностями случившегося мать школьников.
По ее словам, в группу постоянно присылались и другие видео, которые она сразу удаляла после просмотра детьми, и родителям до сих пор неизвестно, что на них было.
«Непосредственно моего ребенка Дарья собиралась наказать (уже не являясь классным руководителем и вообще не имея никакого отношения к его классу) и советовалась с ребятами, какое наказание ему придумать».
По подозрению матери школьников, Дарья общалась с особо активными детьми из класса в личных сообщениях и предположительно давала им конкретные указания к действию. О чем шел разговор лично с учениками, Виктория может только догадываться.
«Мы, родители, очень озабочены происходящим и не имеем понятия, прекратил ли этот человек общаться с отдельно взятыми детьми или нет. К чему это общение может привести?» – встревоженно спрашивает Виктория, заканчивая повествование тем, что передала всю имеющуюся у нее на руках информацию со скриншотами в полицию.
Заявление в полицию
После заявления в полицию урегулированием конфликта сторон занялась констебль: она организовала круглый стол, на который были приглашены как бывший школьный учитель, к которому у родителей возникло много вопросов, так и Виктория с супругом. К сожалению, первый круглый стол не привел ни к каким результатам: стороны не пришли к компромиссу и остались недовольны результатами общения.
Дарья категорически отказалась давать комментарий журналисту и делиться своим видением ситуации, а Виктория, выйдя из полицейского участка, разрыдалась от переполнявших ее эмоций, сказав, что диалог проходил очень тяжело и она не получила ожидаемого облегчения.
Директор школы прокомментировал ситуацию: имело место грубое нарушение этических норм!
«Понимаю, что в отношении данной истории есть обоснованный общественный интерес. Смею вас заверить, что в тот же день, как только администрация узнала о сложившейся ситуации, были предприняты определенные шаги. К счастью, выяснение всех обстоятельств заняло всего несколько часов, потому как всё было очевидно и в беседе со мной учитель подтвердил имеющуюся информацию.
Школа дала оценку деятельности преподавателя сразу после выяснения всех обстоятельств произошедшего. Именно поэтому с того же самого дня этот учитель более не является работником нашей школы. Основываясь на своем субъективном мнении, могу сказать, что по меньшей мере имело место грубое нарушение этических норм. Мы обратились за помощью в правоохранительные органы, которые дали оценку деятельности учителя с точки зрения закона. После того как мы получили ответ из полиции, было проведено родительское собрание, и я лично уведомил родителей о результатах проделанной работы. Считаю своим долгом поблагодарить родителей за сотрудничество и оперативную передачу информации школе. Комментирование вопросов, касающихся поведения того или иного субъекта, связано с определенными ограничениями, так как, по известной мне информации, данный человек не является подозреваемым и не несёт никакого наказания в контексте вышеупомянутого разбирательства».