«Как перестать пялиться на малолеток»: бывшая учительница таллиннской школы перешла грань разумного

С редакцией на связь вышла встревоженная мать школьника, Виктория, которую одолевает масса вопросов, сомнений и беспокойств по поводу поведения теперь уже бывшей классной руководительницы ее детей. «Я недоумеваю: за что и какие наказания придумывает моему ребенку эта учительница, обсуждая это в личных сообщениях с другими учениками?» – возмущается она в разговоре с журналистом.

«Цель огласки этой истории – предупредить, – говорит Виктория. – Самое главное, чтобы родители были более внимательными к своим детям, к их интересам и их общению в социальных сетях. Школы должны внимательнее подходить к подбору кадров. Как показывает наш случай, даже школа не является безопасным местом для детей. И, самое важное, чтобы такие люди, как эта учительница, никогда не имели возможности работать с детьми - ни в школе, ни в детском саду, ни в частном порядке. И хотелось бы, чтобы такие вещи не оставались безнаказанными».

Подозрительное общение

«В последнее время в классе стали происходить конфликты между учениками. – начала рассказ Виктория. – В частности, между мальчиками и девочками. Мы как родители были этим очень обеспокоены и никак не могли понять, что происходит, почему в классе стало столько негатива и агрессии».