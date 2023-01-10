МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ⟩ «Какашка, весна и другие»: жители Эстонии готовятся к премьере года

Приключения странных персонажей приправлены характерным для Андруса Кивиряхка теплым и смелым юмором, остроумно переплетающим безграничную фантазию детей и современную жизнь. Мультфильм предлагает эмоции, волнение и острые ощущения как для детей, так и для взрослых.

Главный герой мультфильма – Какашка появляется на свет благодаря бездомной собаке. У него появляется множество друзей, например, Воробей, который учит мудрости жизни или Одуваночка, которая не против выйти замуж за Какашку.

О мультфильме для всей семьи «Какашка, весна и другие»:

Мультфильм «Какашка, весна и другие» снят режиссером Рене Вильбре («Детективы маленького городка» и «Тайна белой дамы»), Меэлисом Арулеппом («Русалка»), Оскаром Лехемаа («Волосы»), Микком Мяги («Фильм о старике») и Хейки Эрнитсом (мультфильмы про Лотте), продюсер Кристель Тыльдсепп. Композиторы Тыну Раадик, Ричардс Залупе и Яанус Ныгисто.

Для эстонских зрителей главных героев озвучивают: Майт Мальмстен, Пеэтер Оя, Вега Фрейя Луус, Прийт Пиус, Расмус Эрмель, Ян Ууспыльд, Мари-Лийс Лембер и другие.