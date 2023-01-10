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«Покупай сразу боль...»: интернет-реклама магазина Coop ошарашила читателя

Limon.ee
«Покупай сразу боль...»: интернет-реклама магазина Coop ошарашила читателя
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Один из магазинов сети Coop
Один из магазинов сети Coop Фото: Urmas Luik

«Покупай сразу боль...», – такая громкая фраза попалась потенциальному клиенту в Instagram в качестве контекстной рекламы магазина Coop, сопровождая акционный стиральный порошок. 

«Когда реклама пошла не по плану, – пишет читатель, – Хотя, исходя из сегодняшней инфляции и цен на продукты, действительно, проще и дешевле сразу купить боль и страдать».

Реклама магазина Coop
Реклама магазина Coop Фото: Instagram скриншот

В действительности фраза-призыв супермаркета звучит как «Покупайте сразу больше», однако автосокращение на рекламной платформе сыграло злую шутку и создало совершенно иной смысл.  

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