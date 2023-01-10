«Покупай сразу боль...», – такая громкая фраза попалась потенциальному клиенту в Instagram в качестве контекстной рекламы магазина Coop, сопровождая акционный стиральный порошок.
«Покупай сразу боль...»: интернет-реклама магазина Coop ошарашила читателя
«Покупай сразу боль...»: интернет-реклама магазина Coop ошарашила читателя
«Когда реклама пошла не по плану, – пишет читатель, – Хотя, исходя из сегодняшней инфляции и цен на продукты, действительно, проще и дешевле сразу купить боль и страдать».
В действительности фраза-призыв супермаркета звучит как «Покупайте сразу больше», однако автосокращение на рекламной платформе сыграло злую шутку и создало совершенно иной смысл.