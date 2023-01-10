«Врачей вынуждают выписывать рецепты»: жители Эстонии подхватили голливудский тренд по похудению

«Избыточный вес – серьезная и глобальная проблема, но, к сожалению, простых решений пока нет», – говорит эстонский семейный врач о препарате для диабетиков, потребление которого стало мировым трендом. Голливудские звезды, северные соседи и жители Эстонии жаждут рецептурного препарата Ozempic, который получил сотни миллионов рекомендаций в соцсетях. Но за употреблением Ozempic, который кажется чудодейственным лекарством, скрывается несколько потенциальных проблем, пишет Elu24.
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«Это наркотик Голливуда!» – именно так несколько месяцев назад в прессе США был описан Ozempic, препарат, предназначенный для диабетиков. Причина, по которой звезды и богачи жаждут его, проста – он помогает сбросить лишние килограммы.
Известно, что в Эстонии Ozempic назначают и пациентам, не страдающим сахарным диабетом. В декабре 2022 года редакция Elu24 поговорила с жителем Эстонии, пожелавшем остаться анонимным, который несколько месяцев употреблял Ozempic. Он заявил, что в конце сентября в Эстонии почти закончилось рецептурное лекарство.
По словам мужчины, который в настоящее время прекратил прием препарата, в первые недели приема Ozempic он испытывал легкую тошноту и заметное снижение аппетита. Хотя у него нет диабета, врач прописал Ozempic для снижения артериального давления и снижения веса.
Мужчина, назвавший Ozempic чудо-препаратом, прекрасно понимал, что препарат в первую очередь предназначен для диабетиков.