Состояние Михалкова начало ухудшаться: Путину рекомендуют сделать прощальный звонок

По информации Mash, после КТ лёгких у Никиты Сергеевича обнаружили рост поражённых участков. По сравнению с предыдущими результатами — состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония.

У Михалкова мерцательная аритмия. Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать. Врачи следят за состоянием пациента и между собой называют его настоящим бойцом. Угроза жизни на данный момент отсутствует.

В пресс-службе Михалкова заявили, что он попал в больницу с гриппом. При этом информацию СМИ о пневмонии, вызванной коронавирусом, представители режиссера не подтвердили.