92-летний Иван Краско попал в больницу с инсультом
92-летний Иван Краско попал в больницу с инсультом
Год начинать с больницы, конечно, не очень хорошо, но надежды у меня самые радужные, как обычно, – сказала актер.
Согласно информации издания, артист оказался в больнице перед Рождеством и находился в реанимации. Уточняется, что сейчас состояние 92-летнего Краско оценивается как стабильное.
Сам актер вышел на связь и рассказал, что ему делают капельницы.
«27 января, в день снятия блокады, у меня спектакль »Я вернулся в мой город«, поэтому в стационаре я долго пребывать не собираюсь, а выйду непременно на сцену», - заявил он.
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