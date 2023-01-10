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92-летний Иван Краско попал в больницу с инсультом

Limon.ee
92-летний Иван Краско попал в больницу с инсультом
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Иван Краско с молодой супругой
Иван Краско с молодой супругой Фото: RUSLAN SHAMUKOV

Актер Иван Краско попал в больницу с инсультом. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Год начинать с больницы, конечно, не очень хорошо, но надежды у меня самые радужные, как обычно, – сказала актер.

Согласно информации издания, артист оказался в больнице перед Рождеством и находился в реанимации. Уточняется, что сейчас состояние 92-летнего Краско оценивается как стабильное.

Сам актер вышел на связь и рассказал, что ему делают капельницы.

«27 января, в день снятия блокады, у меня спектакль »Я вернулся в мой город«, поэтому в стационаре я долго пребывать не собираюсь, а выйду непременно на сцену», - заявил он.

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