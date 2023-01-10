ХОРОШО ПОГУЛЯЛИ ⟩ Две эстонские красотки подрались на дне рождения: одна за нанесенные увечья требует от другой компенсации 10 000 евро

9 января в Тарту начался судебный процесс, на котором обсуждается произошедшее на дне рождения в доме отдыха Saadjärve в апреле 2021 года. Криста Ыйгус, женщина с университетским образованием и чистым прошлым, предстала перед судом. «Тот факт, что против меня было возбуждено дело, шокирует и удивляет», - сказала Криста, которая не признает себя виновной.

35-летняя Криста из Таллинна обвиняется в том, что 11 апреля 2021 года примерно в 3:44 утра она якобы применила насилие по отношению к 40-летней Герли. В начале слушания прокурор Рауль Хейдо зачитал обвинение, согласно которому Криста ударила Герли бокалом по левой щеке. «Тем самым она нанесла порезы на лице, что привело к неизлечимой травме лица, которую нельзя ликвидировать обычными методами, а только хирургическим путем». Лечение Герли все еще продолжается, и шрам на ее щеке оказывает на нее эмоционально разрушительное воздействие.