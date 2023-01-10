«Более пяти лет назад я сделал предложение своей невесте, я человек слова и хочу сдержать его», - рассказывает музыкант Танель Падар в эфире программы Õhtu. В этом году он планирует жениться на своей давней возлюбленной Лорен Вильманн.
Известный эстонский певец женится: пять лет невеста ждала этого дня!
Известный эстонский певец женится: пять лет невеста ждала этого дня!
«Более пяти лет назад я попросил свою милую невесту выйти за меня замуж, и мы планировали пожениться на следующий год, но потом появился первый ребенок. Потом планировали свадьбу еще раз через пару лет, но появился второй ребенок», - говорит музыкант Танель Падар, объясняя, почему так долго идет дело к его свадьбе с Лорен.
Падар отмечает, что вместе они уже определили дату и место проведения свадьбы. «Есть также список гостей, запланирован праздничный банкет, в любом случае, идей много», - добавляет он.
Танель Падар и Лорен Вильманн впервые появились на публике в ноябре 2017 года. Пара обручена уже более пяти лет, у влюбленных две дочери.