Известный эстонский певец женится: пять лет невеста ждала этого дня!

«Более пяти лет назад я попросил свою милую невесту выйти за меня замуж, и мы планировали пожениться на следующий год, но потом появился первый ребенок. Потом планировали свадьбу еще раз через пару лет, но появился второй ребенок», - говорит музыкант Танель Падар, объясняя, почему так долго идет дело к его свадьбе с Лорен.