Почему сестра Александра Градского отказалась судиться за многомиллионное наследство покойного брата

«С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным - по времени, деньгам, нервам», - объяснила сестра покойного. Она добавила, что не готова тратить время на такое сложное дело, лучше побыть с семьей или на любимой работе. «Я обеспечена, живу хорошо, и с амбициями у меня все в порядке. А то, что моя недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести», - сказала Наталья.