Нет историй длиннее и запутаннее, чем борьба за наследство богатых родственников. Так, уже более полугода дети и бывшая супруга покойного Александра Градского не могут разрешить имущественные вопросы с молодой вдовой народного артиста, пишет super.ru.
Почему сестра Александра Градского отказалась судиться за многомиллионное наследство покойного брата
На кону квартира в центре Москвы и дача. А вот его кузина Наталья Градская в эту передрягу решила не лезть.
«С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным - по времени, деньгам, нервам», - объяснила сестра покойного. Она добавила, что не готова тратить время на такое сложное дело, лучше побыть с семьей или на любимой работе. «Я обеспечена, живу хорошо, и с амбициями у меня все в порядке. А то, что моя недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести», - сказала Наталья.
Правда, от идеи стать собственницей дачи кузина артиста все же не отказалась. После смерти отца Натальи небольшой домик оказался во владении певца, но ему он был не нужен. Теперь, по словам Градской, судьба недвижимости неизвестна. «Я надеюсь отыскать его и оформить на себя, как прямая наследница. Этот дом мне дорог как память», - объяснила она. Чем закончится эта дележка, остается только догадываться. Но, как известно, родственники Александра Градского способны на многое - даже подстроить ограбление.