А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Эстонская участница Missis World рассказала о закулисье конкурса

В эфир Radio Elmar пришла королева красоты Кятлин Лоонде, которая представляла Эстонию в Лас-Вегасе на конкурсе Missis World. Она приехала с огромным чувством благодарности и полученным бесценным опытом, пишет Elu24.
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Хотя у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что все конкурсы красоты и «Миссис Вселенная» - это просто гламурные вечеринки, полные блеска и сияния, Лоонде говорит, что это не так. «Красота и радость - лишь одна часть большой работы. Главная цель - поделиться своим мировоззрением и ценностями».
Глобальные мега-соревнования часто сопровождаются нечестной игрой, включающей в себя допинг, взяточничество и другие действия, которые незаконно способствуют победе. По словам Кятлин, в мире «Миссис Вселенная» все делается по правилам, а те, кто их нарушает, сурово наказываются. «Крупные бренды не раз подавали различные иски, когда нарушались их права. Из-за этого правила стали очень строгими», - рассказывает Лоонде.
Среди строгих правил, например, учатницы конкурса «Миссис Вселенная» должны быть замужем, и нужно предоставить свидетельство о браке, слов недостаточно.