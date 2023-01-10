А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Эстонская участница Missis World рассказала о закулисье конкурса

Хотя у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что все конкурсы красоты и «Миссис Вселенная» - это просто гламурные вечеринки, полные блеска и сияния, Лоонде говорит, что это не так. «Красота и радость - лишь одна часть большой работы. Главная цель - поделиться своим мировоззрением и ценностями».

Глобальные мега-соревнования часто сопровождаются нечестной игрой, включающей в себя допинг, взяточничество и другие действия, которые незаконно способствуют победе. По словам Кятлин, в мире «Миссис Вселенная» все делается по правилам, а те, кто их нарушает, сурово наказываются. «Крупные бренды не раз подавали различные иски, когда нарушались их права. Из-за этого правила стали очень строгими», - рассказывает Лоонде.