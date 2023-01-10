Каменских вспомнила знаковые события во Дворце «Украина» и показала, как он пострадал от ракетного удара

Певица Настя Каменских поделилась своими воспоминаниями о Дворце «Украина», который 31 декабря пострадал от ракетного удара российских оккупантов.

Исполнительница вспомнила, как часто маленькой приходила туда на работу к родителям, певшим в легендарном хоре им. Веревки. Поэтому с ранних лет для Каменских это место имело особое значение.

«Дворец «Украина». Место - праздник, который всегда был наполнен смехом и громкими аплодисментами, а в довоенное время в канун Рождественских и новогодних праздников всегда принимал детей и их родителей на праздничные события. Там всегда царила атмосфера творчества, там творили настоящее искусство. для меня это знаковое место с самого детства, потому что я часто бывала во дворце, за его кулисами и в гримерках, потому что мои родители работали в хоре имени Веревки и часто там выступали. был знаковым местом для встречи артистов со зрителями», – написала певица.

Также Каменских поделилась видео из своих выступлений, проходивших в стенах концертного зала до начала полномасштабной войны. За несколько дней до российского вторжения певица выступала на сцене Дворца и планировала будущие концерты.

На этом же видео артистка показала последствия ракетного удара РФ по Киеву, в результате которого в здании вылетели окна и был поврежден фасад.