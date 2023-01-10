Каменских вспомнила знаковые события во Дворце «Украина» и показала, как он пострадал от ракетного удара
Певица Настя Каменских поделилась своими воспоминаниями о Дворце «Украина», который 31 декабря пострадал от ракетного удара российских оккупантов.
Исполнительница вспомнила, как часто маленькой приходила туда на работу к родителям, певшим в легендарном хоре им. Веревки. Поэтому с ранних лет для Каменских это место имело особое значение.
«Дворец «Украина». Место - праздник, который всегда был наполнен смехом и громкими аплодисментами, а в довоенное время в канун Рождественских и новогодних праздников всегда принимал детей и их родителей на праздничные события. Там всегда царила атмосфера творчества, там творили настоящее искусство. для меня это знаковое место с самого детства, потому что я часто бывала во дворце, за его кулисами и в гримерках, потому что мои родители работали в хоре имени Веревки и часто там выступали. был знаковым местом для встречи артистов со зрителями», – написала певица.
Также Каменских поделилась видео из своих выступлений, проходивших в стенах концертного зала до начала полномасштабной войны. За несколько дней до российского вторжения певица выступала на сцене Дворца и планировала будущие концерты.
На этом же видео артистка показала последствия ракетного удара РФ по Киеву, в результате которого в здании вылетели окна и был поврежден фасад.
«После ракетной атаки 31 декабря здание дворца «Украина» получило разрушения. Место, где всегда царила атмосфера праздника. Эту атмосферу у нас украли не только здесь, но и по всей стране. Но я знаю, что мы вернем все украденное. И именно здесь после нашей победы мы обязательно с вами еще споем в унисон любимых песен. Потому что мы с вами вместе! Потому что мы держимся. Потому что мы искреннеи и настоящие, потому что мы на стороне света и добра! Потому что мы поддерживаем своих и свое в сложные времена! Мы никогда не остаемся в стороне! Вернем все и отстроим все», - написала Каменских.