Обманите весы: шесть зимних вещей, которые стройнят каждую женщину

Тренды трендами, а мы выбираем классику. Пока дизайнеры и селебрити надевают джинсы и юбки на низкой талии, стильные девушки носят прямые брюки на высокой. Попробуйте повторить такой выход сами и вы убедитесь, что они сидят на фигуре безупречно, не просто же так их носят монаршие особы от принцессы Уэльской Кейт Миддлтон до королевы Летиции. Выбирайте трикотажные или кожаные модели, подчеркивайте талию лаконичным ремнем и стилизуйте их с рубашками, пиджаками и кардиганами.

Юбка-карандаш

Многие считают, что юбка-карандаш устарела и выглядит неактуальной, однако именно она стройнит девушек и создает элегантный образ. В ней можно ходить не только в офис, но и на дружеские встречи, и на романтические ужины — все зависит от выбранной вами модели. Например, если вы наденете вариант из классической плотной ткани, то в нем можно отправиться на работу, а если у вас в руках юбка с глубоким разрезом — она предназначена для свидания. «Карандаш» стал самым универсальным фасоном, который подчеркивает лишь достоинства женской фигуры.

Платье-свитер

Платье-свитер стало идеальной альтернативой всем фасоном, которые нам не позволяют надеть зимние погодные условия. Среди трикотажных образов есть неактуальные модели, которые лишь упрощают женщину и полнят ее, например, платья с рукавами «летучая мышь», карманами или воротом-хомутом. А вот силуэт, напоминающий по форме свитер, безупречно сидит на фигуре и только украшает девушку.

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