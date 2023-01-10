Обманите весы: шесть зимних вещей, которые стройнят каждую женщину
Зимой нам важно подбирать вещи таким образом, чтобы они прятали всю многослойность аутфита: термобелье, водолазки, футболки, джемперы, объемные шарфы и шерстяные колготки. Поэтому в гардеробе не должно быть приталенных моделей, особенно среди верхней одежды, иначе вы будете выглядеть нелепо и напоминать большой круглый шар. Есть среди девушек и предубеждение, что зимние вещи не только смотрятся безвкусно, но еще и полнят. Мы готовы развеять эти мифы, потому что гардероб разнообразен так, как и в другие сезоны, главное, знать, какие модели выбирать. Специально для вас мы собрали подборку той одежды, в которой вы будете выглядеть зимой 2023 стильно и стройно.
Объемный свитер
Начинайте собирать зимний гардероб с кашемирового или шерстяного свитера, обязательное для него условие - высокий ворот, который защитит вас от северных ветров. Выбирайте модель классического свободного кроя, под которую вы точно сможете надеть термобелье или бадлон и при этом не испытывать дискомфорт. Стильно смотреться будут удлиненные варианты, прикрывающие бедра, ведь так вы скроете объем в области талии. А что насчет цветов? Палитра может быть любая, но дорого и элегантно будут смотреться монохромные свитеры в самых ярких или пастельных оттенках.
Пиджак прямого кроя
Пиджак - это незаменимая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины, только в этом случае многие из нас выбирают устаревшие модели. Девушкам нравятся силуэтные жакеты, однако они выдают отсутствие вкуса и прибавляют лишний вес, поскольку спрятать всю одежду под приталенным кроем у вас не получится. Именно поэтому последние годы главные модные иконы носят исключительно объемные пиджаки, под которые можно и свитер надеть. Вдохновляйтесь стилем Хейли Бибер - она стала амбассадором оверсайза.
Тренды трендами, а мы выбираем классику. Пока дизайнеры и селебрити надевают джинсы и юбки на низкой талии, стильные девушки носят прямые брюки на высокой. Попробуйте повторить такой выход сами и вы убедитесь, что они сидят на фигуре безупречно, не просто же так их носят монаршие особы от принцессы Уэльской Кейт Миддлтон до королевы Летиции. Выбирайте трикотажные или кожаные модели, подчеркивайте талию лаконичным ремнем и стилизуйте их с рубашками, пиджаками и кардиганами.
Юбка-карандаш
Многие считают, что юбка-карандаш устарела и выглядит неактуальной, однако именно она стройнит девушек и создает элегантный образ. В ней можно ходить не только в офис, но и на дружеские встречи, и на романтические ужины — все зависит от выбранной вами модели. Например, если вы наденете вариант из классической плотной ткани, то в нем можно отправиться на работу, а если у вас в руках юбка с глубоким разрезом — она предназначена для свидания. «Карандаш» стал самым универсальным фасоном, который подчеркивает лишь достоинства женской фигуры.
Платье-свитер
Платье-свитер стало идеальной альтернативой всем фасоном, которые нам не позволяют надеть зимние погодные условия. Среди трикотажных образов есть неактуальные модели, которые лишь упрощают женщину и полнят ее, например, платья с рукавами «летучая мышь», карманами или воротом-хомутом. А вот силуэт, напоминающий по форме свитер, безупречно сидит на фигуре и только украшает девушку.
Оверсайз шуба
Чтобы спрятать слои зимнего образа и не выглядеть полно, вам потребуется объемная длинная шуба из эко-меха, которая идеально справится с этой задачей. Оверсайз крой позволяет надеть любимые вещи в том количестве, в котором вам хочется. Выбирайте длинные модели однотонных цветов с английским воротом или присмотритесь к шубам со съемным поясом, который можно повязать на талии и подчеркнуть силуэт.