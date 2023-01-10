Кто из знаков Зодиака ответит за ошибки прошлого в период с 10 января по 3 октября 2023 года

Противостоять черной Луне не так просто, как кажется на первый взгляд. Именно поэтому человек совершает плохие поступки и ссорится со своими близкими людьми. 8 января 2023 года Лилит перешла в созвездие Льва, в котором пробудет до 3 октября. Некоторых представителей зодиакального круга ожидают изменения, ведь им придется ответить за ошибки прошлого.

Какие знаки Зодиака ответят за ошибки прошлого с 8 января по 3 октября 2023 года

Лев

Представители данного знака Зодиака не могут оставаться в стороне, когда в их созвездии находится черная Луна Лилит. Пока она будет господствовать, Львам придется научиться переоценивать ценности. Некоторые вдруг осознают, что те приоритеты, которые они так долго выстраивали, вовсе не имеют никакой ценности.

Не спешите делать выводы и принимать быстрые решения, так как Лилит может ввести вас в заблуждение. Под ударом могут оказаться семейные отношения Львов. Если у вас есть дети, то им надо уделять как можно больше внимания. В противном случае, из-за большого количества работы, вы можете потерять общий язык с ними и они начнут от вас отдаляться.

Весы

Весы любят справедливость, поэтому им следует быть особенно осторожными в период господствования черной Луны в созвездии Льва. Представители данного знака привыкли бороться за правду, однако такие действия могут привести к тому, что вы потеряете что-то важное. В этот период можно столкнуться с ошибками прошлого. Пока Вселенная не нанесла свой мощный удар, постарайтесь вспомнить, кого вы обидели или кому наговорили лишнего, и исправьте это.

Водолей

Водолеям придется запастись терпением на период господствования Лилит в созвездии Льва. Чтобы понять, какую боль представители данного знака причинили другим людям, им надо стать на их место. Решение некоторых проблем затянется, поэтому придется работать еще усерднее.