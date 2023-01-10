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Зачем сотни жителей Лондона спустились в метро без штанов

Limon.ee
Зачем сотни жителей Лондона спустились в метро без штанов
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Лондонское метро.
Лондонское метро. Фото: SWNS

Жителям столицы Великобритании к выходкам активистов не привыкать, а к попутчикам без штанов и подавно. После пандемийного 2020-го жители Лондона спустились в подземку в таком виде впервые, пишет Супер.

Цель у акции No Trousers Tube Ride только одна: поднять настроение согражданам и гостям города в холодный зимний день. Похоже, это работает: даже лондонские снобы улыбаются при виде полуголых пассажиров.

Первая подобная вылазка активистов без штанов состоялась в Нью-Йорке в 2002 году, тогда в метро в специфическом образе проехались всего семь человек. Спустя четыре года участников акции было уже 150. Разумеется, публичное раздевание привлекло внимание полиции, однако юмор растопил сердца суровых полицейских – обвинения были сняты. В 2013 году акция стала международной и прошла в 60 городах по всему миру.

Акция No Trousers Tube Ride в Лондоне 8 января 2023 года.
Акция No Trousers Tube Ride в Лондоне 8 января 2023 года. Фото: Tayfun Salci
Акция No Trousers Tube Ride в Лондоне 8 января 2023 года.
Акция No Trousers Tube Ride в Лондоне 8 января 2023 года. Фото: Kin Cheung
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