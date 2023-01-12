Чтобы понять, какой перед вами человек, посмотрите на его руки. Форма ногтей может сказать многое. Причём у мужчины определённая форма ногтей говорит об одних качествах, а у женщины – совсем о других, пишет novochag.ru.
Круглые, квадратные или треугольные: как определить характер мужчины и женщины по форме ногтей
Оказывается, форма ногтей может многое рассказать о нашем характере, жизненных ценностях и приоритетах. Причем у мужчин определённая форма ногтей указывает на одни качества, а у женщины – совершенно на другие. А если женщина меняет форму ногтей, то и это о чём-то говорит, считают психологи. Давайте разбираться.
Мужчины
Квадратные ногти
Мужчина с квадратными ногтями обладает таким бесценным, по мнению женщин, качеством, как верность. Он способен преданно любить избранницу на протяжении всей своей жизни. По мнению психологов, мужчина с квадратной формой ногтей уверен в себе и всегда добивается своих целей. Для жены он всегда поддержка и опора. Такие мужчины являются верными и преданными друзьями.
Круглые ногти
Мужчина с круглыми ногтями – личность творческая. Творческие люди имеют богатый внутренний мир и не зацикливаются на жизненных проблемах, стараясь подстраиваться под любые условия. Они более лёгкие и мягкие в отношениях, часто идут на компромисс.
Треугольные ногти
Отличительной особенностью мужчин с треугольной формой ногтей является их ум. Они никогда не рубят с плеча, а чётко и осознанно походят к решению любого вопроса, обдумывая всё заранее. Наверное, поэтому они почти никогда не ошибаются. Такие мужчины хорошо движутся по карьерной лестнице, однако семья и друзья для них часто отходят на второй план.
Трапециевидные ногти
Обладатели трапециевидной формы ногтей мужчины также любят просчитывать все риски. Но они не согласны полностью отдаваться работе, зато с удовольствием проводят время в семье. Такие мужчины – прекрасные отцы. Они надёжные и творческие одновременно, а это для многих женщин – идеальное сочетание, считают психологи.
Женщины
Лучше всего о характере женщины расскажет естественная форма её ногтей. Однако зачастую женщины меняют форму ногтей, делая маникюр. Но и это о многом говорит.
Естественная форма
Квадратные
Такая женщина обладает яркими лидерскими качествами. У неё, как правило, сложный и независимый характер, она не идёт на компромиссы, всегда доминирует в общении, ставит чёткие задачи и всегда их выполняет. В семье тоже она является центром вселенной, требует постоянного к себе внимания, может быть ревнива и вспыльчива. Однако женщина с квадратной формой ногтей быстро отходит и не помнит обиду.
Прямоугольные
Обладательницы ногтей прямоугольной формы – противоречивые натуры. С одной стороны, они карьеристки и любят добиваться своей цели. С другой стороны, они очень ранимые и чувствительные люди и часто страдают от несправедливости. Такие женщины любят путешествовать. В семейной жизни они верные жёны и прекрасные матери.
Овальные или круглые
Овальная форма ногтей говорит о творческом человеке. Обладательница овальных ногтей обязательно художница, певица, актриса или музыкант. Она эмоциональна, говорит, что думает, поэтому может обидеть человека. В личной жизни люди ч круглыми ногтями очень романтичны, они любят красивые жесты, свидания под луной и готовы часами говорить о своих чувствах.
Трапециевидные
Трапециевидные ногти свидетельствуют о том, что женщина уверена в себе. Такие женщины амбициозны и стараются всегда добиваться своей цели. Они всегда готовы доказывать, что лучшие. Они часто обижаются на критику и долго хранят обиду.
Искусственная форма
Мягкий квадрат
Девушка, которая выбирает форму мягкого квадрата, отличается уравновешенным характером. Однако она не мягкая и пушистая, как может показаться на первый взгляд, и всегда готова за себя постоять, если потребуется. Также эту форму часто выбирают женщины, которые привыкли заботиться об окружающих.
Закруглённые
А вот у этой женщины действительно спокойный характер. Те, кто выбирают закруглённую форму ногтей, романтичны, мечтательны и очень ранимы. Они не любят ссориться, всегда помогают окружающим людям, заботятся о бездомных животных. Однако из-за их доверчивости ими часто пользуются и обманывают.
Миндалевидные
Это женщины-кокетки. Они любят нравиться окружающим и не прочь пофлиртовать даже с женатыми мужчинами. Они привыкли всегда быть в центре внимания. Такие женщины любят себя и зачастую пытаются использовать окружающих, чтобы получить то, что им хочется.
Балерина, или маникюрные пуанты
Женщины, которые выбирают форму ногтей балерина (это нечто среднее между квадратной и миндалевидной формами) – взбалмошны. Они непредсказуемы в поведении, могут менять решения, планы и цели буквально в считанные минуты. Такие девушки способны внезапно уволиться с работы, переехать на другое место жительства или собрать вещи и уйти от мужчины.
Стилет
Заострённые длинные ногти часто выбирают женщины страстные и импульсивные. Форма ногтей говорит сама за себя – такие женщины не любят готовить, заниматься домашними делами и сидеть с детьми. Они лёгкие на подъём и всё время находятся в поиске приключений. Обладательница такой формы ногтей идеально выглядит и уверена в себе.