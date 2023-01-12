Круглые, квадратные или треугольные: как определить характер мужчины и женщины по форме ногтей

Оказывается, форма ногтей может многое рассказать о нашем характере, жизненных ценностях и приоритетах. Причем у мужчин определённая форма ногтей указывает на одни качества, а у женщины – совершенно на другие. А если женщина меняет форму ногтей, то и это о чём-то говорит, считают психологи. Давайте разбираться.

Мужчины

Квадратные ногти

Мужчина с квадратными ногтями обладает таким бесценным, по мнению женщин, качеством, как верность. Он способен преданно любить избранницу на протяжении всей своей жизни. По мнению психологов, мужчина с квадратной формой ногтей уверен в себе и всегда добивается своих целей. Для жены он всегда поддержка и опора. Такие мужчины являются верными и преданными друзьями.

Круглые ногти

Мужчина с круглыми ногтями – личность творческая. Творческие люди имеют богатый внутренний мир и не зацикливаются на жизненных проблемах, стараясь подстраиваться под любые условия. Они более лёгкие и мягкие в отношениях, часто идут на компромисс.

Треугольные ногти

Отличительной особенностью мужчин с треугольной формой ногтей является их ум. Они никогда не рубят с плеча, а чётко и осознанно походят к решению любого вопроса, обдумывая всё заранее. Наверное, поэтому они почти никогда не ошибаются. Такие мужчины хорошо движутся по карьерной лестнице, однако семья и друзья для них часто отходят на второй план.

Трапециевидные ногти