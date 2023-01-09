В самолете мужчина помочился на женщину и показывал половой орган: на этом проблемы не закончились

В самолете компании Air India, летевшем по рейсу из Нью-Йорка в Дели, 34-летний Шанкар Мишра помочился прямо на 70-летнюю пассажирку бизнес-класса. После инцидента эту женщину не пересадили на новое место.

Об этом пишет Times of India.

По данным издания, нетрезвый пассажир подошел к сиденью, где сидела потерпевшая, и справил на нее свою нужду. После этого в салоне приглушили свет, а пассажир начал раздеваться, демонстрируя пожилой женщине свой половой орган. Всё это прекратилось, когда вмешался другой пассажир, пишет TSN.

70-летняя потерпевшая пожаловалась экипажу самолета, что одежда, сумка и обувь пропитаны мочой. Экипаж якобы дал ей комплект пижамы и тапочек и сказал ей вернуться на свое место, утверждая, что нет другого места. Пассажирка вынуждена была сидеть на неприятно пахнущем кресле. После скандала ее все же пересадили на новое место, однако оно была некомфортное, так как изначально она находилась в бизнес-классе.

Издание ndtv.com сообщает, что после такого пьяного дебошира никак не наказали, а потому потерпевшая обратилась к генеральному директору авиакомпании Air India.

«Это был наихудший полет в моей жизни. Во время полета, вскоре после того, как подали обед и выключили свет, я собиралась спать, а другой пассажир подошел к моему месту в состоянии алкогольного опьянения. Он расстегнул молнию на штанах, справил нужду и продолжил показывать мне свой половой орган. Пассажир, сидевший рядом со мной, попросил его вернуться на свое место. Он не отреагировал сразу, но через несколько минут покинул зону», – говорится в письме потерпевшей.