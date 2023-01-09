Вдова Пьера Нарцисса готовится к подсадке эмбриона: скончавшийся артист переродится

Оказалось, что за свои слова Лера, как говорится, отвечает. Девушка не просто планирует это сделать, но уже вовсю приступила к процессу осуществления своей мечты.

О деталях рассказал друг семьи и директор Нарцисса Сергей Дворцов.

«Буквально на днях начинается процесс подсадки эмбрионов внебрачного сына Пьера Нарцисса, – рассказал директор. – Валерия хочет зачать ребенка от Андре, ему 26 лет, и он футболист, занимается спортом, так же, как и дочь Нарцисса Каролина-Кристель. Она чемпионка по теннису. Когда Нарцисс был жив, они с Лерой хотели еще одного ребенка, но, так как у него на тот момент уже были проблемы со здоровьем, у них не получалось родить еще детей. Примерный срок появления ребенка на свет - середина-конец сентября».

Подсадка будет проходить в частной клинике в Москве. По словам Дворцова, «еще два года назад Пьер ездил в Камерун и привез оттуда биоматериал своего сына. Сейчас этот материал хранится у Валерии дома. Валерия уже прошла все медицинские обследования, и довольно успешно. У нее нет никаких проблем со здоровьем и никаких противопоказаний. Весь период беременности Лера будет находиться под присмотром очень хорошего доктора – друга семьи».