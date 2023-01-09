35 лет вместе: жена Валентина Юдашкина показала редкое фото с ним в молодости

Модельер счастлив в браке с Мариной. Влюбленные сыграли свадьбу в 1988 году и с тех пор не расстаются. Супруги воспитали дочь Галину, а теперь помогают ей заботиться о троих внуках. Сегодня пара отмечает важное событие – годовщину создания семьи. В честь этой даты избранница маэстро опубликовала редкие фотографии с ним.

На одном из ранних снимков Валентин и Марина запечатлены на пустом перекрестке. Вокруг них были пустые поля, вдали виднелись горы. Кутюрье позировал в черном свободном аутфите. Его жена также выбрала одежду темных оттенков. На другом кадре пара предстала уже в нынешнее время, в своем доме. Валентин устроился на диване, а Марина стояла за его спиной.

Юдашкин также отдал предпочтение черному цвету. На нем был комфортный костюм. Спутница дизайнера надела свитер мятного оттенка. Она распустила волосы и сделала дневной мейкап. Валентин и Марина улыбались, они выглядели счастливыми друг с другом. Юдашкина с нежностью обратилась к мужу, призналась ему в любви.

«Валечка! Сегодня у нас юбилей - 35 лет вместе! Коралловая/полотняная свадьба! Мы много пережили с тобой, у нас замечательная дочь и внуки! И я люблю тебя не за что-то, а просто люблю! И желаю здоровья! И пусть наша любовь и дальше ведет нас по жизни, окружая удачей и хорошими друзьями!» — сказала Марина. Она опубликовала еще несколько фотографий с Юдашкиным разных лет.