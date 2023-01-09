СМОТРИТЕ, КАК ЭТО БЫЛО! ⟩ Не могу заработать: что мешает стать богатым? Психолог раскрывает карты

Многие люди, достигая определенных успехов в жизни, доходя до какого-то этапа просто перестают расти.

Мечтаете стать богатым, отправляете правильные запросы во Вселенную, но ничего не меняется? Заработок зависит не только от действий, но и от мыслей в голове. Психолог уверяет, что существуют привычки, которые мешают богатству!

В среду Кристина Пронина подробно расскажет, какие внутренние установки мешают притоку денег и почему вы не можете перейти на новый финансовый уровень.

Тема вечера в среду, 11 января: «Бедность и богатство. Возможно ли пробить свой денежный потолок».

Традиционно трансляция эфира будет ЗДЕСЬ, в этой статье, и на странице Limon в Facebook.

Как вы считаете, что вам мешает стать богатым? Поделитесь своей историей, а ведущий с психологом дадут исчерпывающий ответ на ваш запрос.

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