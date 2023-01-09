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Какое интересное имя дала эстонская актриса Лизетт Померантс своему малышу!

Limon.ee
Какое интересное имя дала эстонская актриса Лизетт Померантс своему малышу!
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Лизет Померантс
Лизет Померантс Фото: TV3

«В семье Померантс пополнение», - радуется эстонская актриса Лизетт Померантс, актриса из сериала «Война женщин».

Прошлым летом стало известно, что актриса Лизетт Померантс ждет ребенка от своего партнера. Теперь она сообщила, что мальчик, которому дали необычное и волшебное имя Торрен Райнис Померантс, родился 29 декабря.

«Папа Андреас и мама Лизетт чувствуют себя счастливыми и начинают Новый год как трио, полное энергии, радости и любви», - написала актриса.

Говоря об имени, Лизетт объяснила, что оно пришло из древнего и таинственного мира викингов и рун: «Thorren происходит от Thor, имени бога бури, имени, которое символизирует силу, мужественность и решительность, а Raynis придает смелость, позитивность и чувство приключения».

Лизетт Померантс и Андреас
Лизетт Померантс и Андреас Фото: Erakogu

Лизетт Померантс и Андреас Шнайдер поженились 6 мая, о чем сообщили в Фейбсуке.

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