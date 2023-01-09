Предупрежден - значит вооружен. Собрали неочевидные признаки, которые подскажут, что перед вами человек с неустойчивой психикой.
Как одеваются истерички и психопаты: можно ли распознать их по внешнему виду
Современный мир, все больше набирающий скорость и полный бесконтрольного движения информации, заставляет людей испытывать беспокойство и стресс. И многие не выдерживают: психическое состояние современного человека зачастую представляет собой жалкое зрелище. Нам ежедневно приходится иметь дело с очень разными людьми и их особенностями.
Желание быть необычным и выделяться из толпы - вот что отличает истерическую личность от основной массы людей. Истерический тип личности чаще стремится к драматизации, театральности поведения, преувеличению выражения эмоций, что по той же логике находит свое отражение в их стремлении выделиться и внешне. Так что если вы увидите даму при полном параде с пестрым макияжем, кричащими цветами и вызывающим стилем в одежде, можете быть уверены, что перед вами типичная представительница экстравагантного титула. Эпатажность образа - первый признак женщин-истеричек.
Драматизация образа выражается в одежде независимо от возраста. Такой стиль будет наблюдаться и у подростка, и у взрослой дамы. Серость, однообразие и минимализм - это не про истеричек. Им главное - не смешаться с толпой. Кроме того, особенно должна быть подчеркнута сексуальность образа: отчетливо обтягивающие силуэты в одежде, чрезмерно глубокое декольте, обувь на высоких каблуках. И даже если сама сексуальность не на высоком уровне, как это часто и бывает (больные истерией зачастую страдают психосексуальными дисфункциями), во внешности и поведении важен сам факт привлечения внимания.
Как отмечал известный австрийский психолог Альфред Ленгле, истоки такого расстройства следует искать в травмах, связанных с одиночеством, нарушением личных границ или психологическим давлением. Демонстративность образа для истеричных личностей играет защитную роль барьера в социуме. Чтобы не оказаться вне круга внимания общества, они будут всячески проявлять свои эмоции, привлекая к себе внимание, и эту же стратегию они переносят и на свой внешний вид.
Психопаты представляют собой тип личности, напрочь лишенный эмпатии и сопереживания. Способность к искренней привязанности и откровенности с близкими у них нарушена, что мешает установлению прочных доверительных отношений с обществом. Так как их восприятие самих себя находится на уровне превосходства над другими, основная цель взаимодействия с социумом - это достижение какой-либо собственной сверхидеи и получение личной выгоды. Такой тип личности будет устанавливать связи с помощью манипуляций и хитрых схем.
Такие люди зачастую с маниакальной настойчивостью ухаживают за собой, следят за одеждой и не допускают во внешнем облике недочетов. С целью произвести хорошее впечатление, расположить к себе окружающих и пустить пыль в глаза они будут особенно щепетильно продумывать свой образ и поддерживать имидж сверхчеловека.
Однако их очарование поверхностно, а напускное всезнание легко разрушается при небольшой доле внимания к этому вопросу со стороны собеседника. Хотя они высоко владеют мастерством маскировки, все же их легко «поймать за руку».