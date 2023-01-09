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Как одеваются истерички и психопаты: можно ли распознать их по внешнему виду

Limon.ee
Как одеваются истерички и психопаты: можно ли распознать их по внешнему виду
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Истерический тип личности чаще стремится к драматизации. Иллюстративное фото
Истерический тип личности чаще стремится к драматизации. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Предупрежден - значит вооружен. Собрали неочевидные признаки, которые подскажут, что перед вами человек с неустойчивой психикой.

Современный мир, все больше набирающий скорость и полный бесконтрольного движения информации, заставляет людей испытывать беспокойство и стресс. И многие не выдерживают: психическое состояние современного человека зачастую представляет собой жалкое зрелище. Нам ежедневно приходится иметь дело с очень разными людьми и их особенностями.

О том, как уметь правильно анализировать и тонко подмечать поведение склонных к истеричности и психопатии людей, рассказывает wday.ru гипнокоуч и специалист по психопрограммированию Анастасия Сарапина.
 
Истеричка или жертва моды?

Желание быть необычным и выделяться из толпы - вот что отличает истерическую личность от основной массы людей. Истерический тип личности чаще стремится к драматизации, театральности поведения, преувеличению выражения эмоций, что по той же логике находит свое отражение в их стремлении выделиться и внешне. Так что если вы увидите даму при полном параде с пестрым макияжем, кричащими цветами и вызывающим стилем в одежде, можете быть уверены, что перед вами типичная представительница экстравагантного титула. Эпатажность образа - первый признак женщин-истеричек.

Яркие губы - повод зайти к специалисту?

Драматизация образа выражается в одежде независимо от возраста. Такой стиль будет наблюдаться и у подростка, и у взрослой дамы. Серость, однообразие и минимализм - это не про истеричек. Им главное - не смешаться с толпой. Кроме того, особенно должна быть подчеркнута сексуальность образа: отчетливо обтягивающие силуэты в одежде, чрезмерно глубокое декольте, обувь на высоких каблуках. И даже если сама сексуальность не на высоком уровне, как это часто и бывает (больные истерией зачастую страдают психосексуальными дисфункциями), во внешности и поведении важен сам факт привлечения внимания.

Такая женщина постоянно посещает косметологов, носит утягивающее белье и хочет быть уверена, что у нее самые надутые и яркие губы. Она отличается громким голосом, яркими выражениями и броскими фразами-цитатами, которые использует в речи.
 
Откуда дровишки
 

Как отмечал известный австрийский психолог Альфред Ленгле, истоки такого расстройства следует искать в травмах, связанных с одиночеством, нарушением личных границ или психологическим давлением. Демонстративность образа для истеричных личностей играет защитную роль барьера в социуме. Чтобы не оказаться вне круга внимания общества, они будут всячески проявлять свои эмоции, привлекая к себе внимание, и эту же стратегию они переносят и на свой внешний вид.

Однако все это - лишь стремление заполнить внутренний вакуум и тотальное одиночество, которое пожирает человека изнутри, причиняя ему тяжелые душевные страдания. Таким людям сложно завести отношения, поскольку они сами не могут разобраться в том, что им нужно. Публика для истеричной личности выступает как своего рода доказательство ее существования и значимости.
 
Вы спросите, как тогда понять, кто перед тобой, если буквально каждая женщина сегодня перекраивает свою внешность до неузнаваемости? Чтобы ошибочно не причислять себя и своих знакомых к числу лиц с подобными нарушениями, стоит всегда придерживаться середины, где любая внутренняя искра и стремление к социальному вниманию не нависает над вами огромным топором необходимости.
 
 
Психопаты: как их распознать

Психопаты представляют собой тип личности, напрочь лишенный эмпатии и сопереживания. Способность к искренней привязанности и откровенности с близкими у них нарушена, что мешает установлению прочных доверительных отношений с обществом. Так как их восприятие самих себя находится на уровне превосходства над другими, основная цель взаимодействия с социумом - это достижение какой-либо собственной сверхидеи и получение личной выгоды. Такой тип личности будет устанавливать связи с помощью манипуляций и хитрых схем.

Несомненно, напускное величие и выдающееся поведение рано или поздно становится очевидным для окружающих, но до этого времени психопат вполне способен серьезно подпортить им жизнь. Ведь он отлично манипулирует чувствами других, прикидываясь жертвой или выражая «искреннее» сочувствие.
 
В образе

Такие люди зачастую с маниакальной настойчивостью ухаживают за собой, следят за одеждой и не допускают во внешнем облике недочетов. С целью произвести хорошее впечатление, расположить к себе окружающих и пустить пыль в глаза они будут особенно щепетильно продумывать свой образ и поддерживать имидж сверхчеловека.

В отличие от истерического липа личности, в психопате вы никогда не заметите ярких и кричащих деталей одежды. Напротив, эти люди придерживаются очень элегантного стиля и выходят в свет ухоженными, с головы до ног в продуманном образе. Внешность для них - это способ воздействия на окружающих, они это понимают и прикладывают максимум усилий для поддержания своего статуса.
 
Психопат может смахивать несуществующие пылинки с пиджака, приглаживать волосы, улыбаться, но оставаться холодным к вам. Такое поведение у мужчин не так уж сложно заметить, ведь чаще всего они не бывают озабочены своей внешностью настолько серьезно, как психопатические личности, скрупулезно продумывающие все мелочи. Если вы попадете под влияние такого человека, то с большой вероятностью окажетесь очарованы им, а затем попадете в жернова их манипулятивных тактик и стратегий.
 
Ловля на живца

Однако их очарование поверхностно, а напускное всезнание легко разрушается при небольшой доле внимания к этому вопросу со стороны собеседника. Хотя они высоко владеют мастерством маскировки, все же их легко «поймать за руку».

Сохраняя здоровую долю скептицизма при общении с новыми знакомыми, вы обязательно заметите постоянное вранье, к которому так часто прибегают психопаты. Хотя они всегда продуманы до мелочей не только в поведении, но и во внешнем виде, их выдает вербальный дисконнект. Ученые отметили, что психопатические личности не кивают в такт разговора, а их жестикуляция будет всегда идти вразрез с речью.
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