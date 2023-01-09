Юлия Высоцкая стала объектом травли в Сети из-за одного фото

В Сети в негативном свете обсуждают актрису и телеведущую Юлию Высоцкую. Оказалось, что на новогодние каникулы звезда отправилась в Европу, пишет TopNews.

В частности, актриса посетила Италию, о чем поспешила рассказать своим подписчикам. Жена режиссера Андрея Кончаловского выложила снимок, на котором она позирует на фоне захватывающего дух итальянского пейзажа.

Снимок вызвал острую реакцию среди поклонников Высоцкой. Особенно негатива выплеснули после публикации снимка российские патриоты. Они заявили, что Юлии Высоцкой нельзя покидать Россию в такое непростое для страны время. Тем более, нельзя посещать недружественную Европу.