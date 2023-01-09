Пора готовиться: астролог назвала дату, которая станет переломной в 2023-м году

Хочется, чтобы все плохое осталось в ушедшем году, а новый принес лишь положительные моменты. Но стоит ждать ли этого в 2023-м? Астролог Светлана Драган не до конца уверена, что в ближайшее время стоит ждать каких-то улучшений в этом плане. «Я думаю, что военный конфликт не закончится. Он может приобретать разные формы, меняться. В какой-то момент может показаться, что к апрелю-маю ситуация покажется решенной, но до весны 2024 года это все трудно назвать финальным», - говорит эксперт.

Астролог уверена, что будут и другие острые ситуации, когда конфликт будет достигать своего пика. Но несмотря на это Светлана рассказала в программе «Пусть говорят», что мир идет к глобальным переменам. Они затронут как внешние факторы, так и внутренние. Драган считает, что в новом году общество сильно поменяется. Причем, к лучшему. И даже с учетом сложности ситуации, самого страшного исхода - ядерной войны - по мнению эксперта ждать не стоит. «Ядерного апокалипсиса не будет. Да, с 24 марта 2023 года начнется большое напряжение, которое должно быть как-то трансформировано в кризис. Именно тогда мы сможем очеловечить человечество, а не расчеловечить. Первая перейсторйка текущих событий случится в марте, а потом после 5 мая», - подытожила Светлана Драган.