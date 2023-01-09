Сколько конфет с ликером нужно съесть, чтобы опьянеть

Об этом предупредили эксперты Московского научно-практического центра наркологии. Высокое содержание сахара в сочетании с алкоголем способно спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в сыворотке крови.

Так называемая, гипергликемия сопровождается учащенным сердцебиением и потливостью, сухостью во рту, мышечной слабостью и обильным мочеиспусканием.

Это весьма опасный клинический синдром, которые не так-то просто снять даже медикаментозным способом.

Как правило, в конфеты добавляют специальный кондитерский ликер, крепостью около 30 градусов, реже – водку. В одной конфете алкогольного напитка содержится максимум 2-2,5 мл. То есть для того, чтобы получить аналог 350-милилитровой дозы классической выпивки, любителю рискованных экспериментов придется съесть за один раз 150 конфет (8-10 коробок).