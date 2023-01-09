Сексуальный гороскоп на 2023 год: знаки Огня захотят экспериментов, а знаки Воздуха не устоят перед страстью

Мужчины

Близнецы, из-за своего неумолимого секс-драйва вы рискуете потерять партнера. Вместо того чтобы искать свиданий на стороне, пообщайтесь со второй половинкой: предложите ей поэкспериментировать. Ведь этим делом приятнее заниматься с тем, с кем есть душевная связь! Не распыляйтесь на одноразовые свидания, сосредоточьтесь на любимом человеке.

Рак (22 июня - 22 июля)

В конце марта вы, наконец, можете начать чувствовать себя спокойно и расслаблено. Предыдущий год, скорее всего, отнял у вас слишком много сил, но со временем вы накопите достаточно жизненного ресурса, чтобы оглянуться вокруг и заметить несколько потенциальных кандидатов на вашу руку, сердце и другие части.

Женщины

Женщины-Раки никак не могут отпустить свою зажатость. 2023 год - самое подходящее время для изучения своих желаний. Полюбите и примите свое тело таким, какое оно есть: в противном случае вы рискуете никогда не достичь гармонии и любви не только с собой, но и с потенциальным партнером.

Мужчины

Раки-мужчины тоже нынче не особо стремятся к сексуальным подвигам, предпочитая домашний отдых и уют. Если вас с партнером это устраивает, то все уже хорошо. Если нет - самое время пообщаться на тему заниженного либидо. Как о его предпосылках, так и о методах решения проблемы.

Лев (23 июля - 21 августа)