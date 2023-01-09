Любить, желать, быть особенным - то, что улучшает качество жизни в несколько раз. Сексуальный гороскоп 2023 для всех знаков Зодиака: о том, какие тайные желания несут звезды в новом году.
Сексуальный гороскоп на 2023 год: знаки Огня захотят экспериментов, а знаки Воздуха не устоят перед страстью
Сексуальный гороскоп для каждого знака Зодиака поможет вам отличить недостаток характера партнера от настоящего подарка судьбы, прислушаться к себе, своим желаниям и сделать правильный выбор. Об этом поподробнее расскажет Галина Янко на сайте woman.ru.
Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине года звездный рисунок на небе будет располагать к бурлению страстей во всей сферах вашей жизни, а особенно в области личных взаимоотношений. Поэтому в порыве страсти постарайтесь не наломать дров, бросаясь из одних отношений в другие. Внимательно всматривайтесь в каждого потенциального партнера, так как во второй половине 2023 вам придется пожинать плоды своих деяний.
Женщины
Сексуальный гороскоп на 2023 рекомендует женщинам-Овнам прекратить скрывать порывы страсти. По личным причинам вы долго сдерживали свой пыл в постели, что могло значительно снизить либидо. Откройтесь партнеру и попытайтесь реабилитироваться, увидите, как это улучшит ваше настроение.
Мужчины
В новом году у мужчин-Овнов намечается служебный и/или дружеский роман, с которым стоит быть аккуратнее. Сексуальный гороскоп на 2023 год дает осторожный совет: серьезные отношения лучше отложить до окончания праздников, а пока постарайтесь не терять голову и по возможности наслаждайтесь мимолетным романом здесь и сейчас.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Сфера личной жизни у вашего знака будет одной из наиболее активных, скорее во второй половине года, чем в первой. Вам предстоит удивиться многому, в том числе и себе любимым. Вы откроете в себе новые желания, новое виденье отношений. Внезапно можете начать сами проявлять активность в направлении человека, который вам давно нравился.
Женщины
Дамы-Тельцы, в следующем году (в ваших же интересах) быстро и точно реагировать как на слова партнера, так и на его действия. У него создастся неоднозначное впечатление о вашем темпераменте - все потому, что вы молчите. Соответственно, отсутствие желания экспериментировать создает впечатление, будто вам эти отношения уже наскучили.
Мужчины
В 2022 году Тельцы много флиртовали, отодвинув желания о семье на второй план. Пришло время осесть: первая дама, которая похитит ваше сердце в 2023 году, удивит вас. С ней вы по-новому посмотрите на секс, а также научитесь вести себя в постели менее эгоистично.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Первые несколько месяцев 2023 года могут показаться вам слегка безумными в любых контактах. И дело не в том, что люди со стороны будут вести себя странно: вы обнаружите в себе абсолютно новые тенденции и интересы. Вы начнете по-новому подходить и к вопросу правильного выстраивания взаимоотношений с противоположным полом. Вы рискуете стать инициатором совершенно невероятных свиданий: в стиле полетов на дельтаплане или фотосессий с дикими животными. Именно адреналин побудит вас на покорение новых сексуальных вершин.
Женщины
Женщинам-Близнецам стоит перестать беспокоиться о своем внешнем виде. Сексуальный гороскоп-2023 напрямую говорит, что по красоте вы можете тягаться с Афродитой. Партнеры от вас без ума, а потому не стоит каждые 5 минут поправлять волосы и беспокоиться о том, виден ли ваш шрам на икре, ведь так можно пропустить самое интересное.
Мужчины
Близнецы, из-за своего неумолимого секс-драйва вы рискуете потерять партнера. Вместо того чтобы искать свиданий на стороне, пообщайтесь со второй половинкой: предложите ей поэкспериментировать. Ведь этим делом приятнее заниматься с тем, с кем есть душевная связь! Не распыляйтесь на одноразовые свидания, сосредоточьтесь на любимом человеке.
Рак (22 июня - 22 июля)
В конце марта вы, наконец, можете начать чувствовать себя спокойно и расслаблено. Предыдущий год, скорее всего, отнял у вас слишком много сил, но со временем вы накопите достаточно жизненного ресурса, чтобы оглянуться вокруг и заметить несколько потенциальных кандидатов на вашу руку, сердце и другие части.
Женщины
Женщины-Раки никак не могут отпустить свою зажатость. 2023 год - самое подходящее время для изучения своих желаний. Полюбите и примите свое тело таким, какое оно есть: в противном случае вы рискуете никогда не достичь гармонии и любви не только с собой, но и с потенциальным партнером.
Мужчины
Раки-мужчины тоже нынче не особо стремятся к сексуальным подвигам, предпочитая домашний отдых и уют. Если вас с партнером это устраивает, то все уже хорошо. Если нет - самое время пообщаться на тему заниженного либидо. Как о его предпосылках, так и о методах решения проблемы.
Лев (23 июля - 21 августа)
Наступающий 2023 год принесет с собой бурю эмоций и необузданных страстей. Однако не все они будут приходить к вам в позитивном ключе. Вы рискуете слишком сильно зациклиться на себе и перестать замечать сигналы, которые подает вам партнер. Любые попытки вернуть вас в рациональную сферу могут вызывать у вас в ответ агрессию. Постарайтесь направить всю данную в 2023 году вам силу в более конструктивное русло.
Женщины
Усталость и небольшая депрессия - следствие трудного года. К счастью, он закончился, а потому устройте в этот день свидание: приготовьте любимому сюрприз - горячую ванную с маслами. Затем массаж плеч, спины и далее все ниже и ниже…
Мужчины
Сексуальный гороскоп на 2023 год предупреждает хищников-мужчин: сейчас благородным Львам не стоит бросаться на первую попавшуюся добычу. Это может завершиться незапланированной беременностью и болезненным расставанием. Так что если вы хотите внести в свою сексуальную жизнь перчинку, ищите только серьезных отношений, так сказать, по любви.
Дева (22 августа - 23 сентября)
В случае вашего знака Зодиака любовная сфера может неожиданно активизироваться, даже если вы совершенно не прикладывали к этому никаких усилий. Однако потенциальных «вторых половин» может оказаться довольно много, и хватать первого встречного, наверное, не стоит. Наберитесь храбрости на «полноценный кастинг» и уже потом решайте, чего желает ваше сердце.
Женщины
Очень приятное начало года ждет Дев, особенно тех дам, кто еще не намерен обременять свою жизнь обручальными кольцами. Вы не планировали отдых? Сейчас ничто не доставит большего наслаждения, чем совместное путешествие с любимым. А там уже никто не помешает вашему уединению.
Мужчины
В жизни мужчин-Дев интимные страсти накаляются с коллегой - но стоит ли смешивать секс и работу? Сексуальный гороскоп на 2023 дает подсказку: чтобы почувствовать себя в такой любви спокойно, полезно сравнять ваши позиции в бизнесе. Похоже, в конце января такой шанс вам и представляется.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Примерно в июне 2023 года вы можете ощутить, как меняется ваше внутреннее состояние, вам может захотеться изменить стиль собственной репрезентации в обществе: начать действовать более дерзко и уверенно. Если у вас уже есть постоянный партнер, он или она могут быть сильно удивлены такой переменой, постарайтесь как-то сгладить острые углы. Вы же все-таки Весы.
Женщины
Дамы-Весы уже давно находятся в поиске отношений, однако из-за их завышенных стандартов дело стоит на месте. Постарайтесь расслабиться и плыть по течению: сексуальный гороскоп на 2023 рассказал нам по секрету, что удивить вас как в любви, так и в сексе сможет самый неожиданный кандидат.
Мужчины
У многих мужчин-Весов есть неоднозначное качество - флирт как манера общения. Из-за этого близкий человек может приревновать вас: слишком фривольное поведение способно разрушить отношения. Старайтесь заигрывать лишь со своей любимой: поверьте, она отплатит вам за это горячими ночами в постели.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Грядущий 2023 год обещает быть не менее турбулентным, как и 2022. Однако теперь, начиная с июня, перед вами могут внезапно возникнуть новые перспективы в партнерских отношениях, причем это будет «совершенно не ваш тип». Но это не помеха для любви. Кроме того, некоторые старые друзья могут поразить вас своим «чистосердечным признанием». А вы и не догадывались.
Женщины
2023 год разжигает либидо женщин-Скорпионов. Вы цените партнера, но и в ответ ждете от него полной самоотдачи. Сексуальный гороскоп для всех знаков зодиака обнадеживает: ваши отношения сложатся, только если вы снимите розовые очки и постараетесь видеть перед собой реального человека, а не его выдуманный и приукрашенный образ.
Мужчины
Дорогие дамы, посмотрите правде в лицо. Если ваш возлюбленный ведет себя странно и вызывает подозрения, то они, скорее всего, небеспочвенны. Так что перестаньте интриговать и терзать себя, чтобы выглядеть в глазах вашего мужчины незаменимой. Резко выдохните и улыбнитесь симпатичному прохожему. Принимайте комплименты. Оставьте все самое плохое в 2022 году, ведь вы заслуживаете лучшего.
Стрелец (23 ноября - 22 декабря)
Желание создать семью, построить дом, а затем напичкать его доверху самой современной техникой может давить на вас в 2023 году, как никогда. Просто постарайтесь не тащить в ЗАГС первого же встречного или хотя бы попробуйте запомнить его имя перед росписью, чтобы не вышло конфуза. Хотя если с другой стороны будет такой же Стрелец, то все пройдет удачно.
Женщины
В новом, 2023 году женщинам-Стрельцам не стоит скрывать от партнера ощущения, получаемые от любовных игр. Чтобы секс стал еще более ярким, запоминающимся и гармоничным, расскажите о своих предпочтениях. Поверьте, любящий партнер придет в восторг и обязательно вас поддержит.
Мужчины
Сексуальный гороскоп на 2023 год прозрачно намекает: Стрельцы, переизбыток энергии иногда может утомить даже в таком приятном занятии, как секс. Но если вы не можете обуздать свой пыл, ищите понимание со стороны пылкого Льва или притягательного Овна.
Козерог (23 декабря - 20 января)
Первая половина 2023 года (где-то начиная с конца марта) может приоткрыть вам завесу тайны, какой именно будет ваша личная жизнь в следующие двадцать два года. Однако помните, что это всего лишь демоверсия, и во второй половине года ваша личная сфера может снова вернуться на круги своя. Проявите терпение. Вы это умеете.
Женщины
Девушки-Козероги, к сожалению, потерпят полный крах. Сексуальный гороскоп на 2023 год пророчит разрыв отношений. Ваши претензии по отношению к партнеру заставляют его задумываться о разрыве - это видно и по отсутствию частой сексуальной жизни. Вернуть все можно, но захочет ли он реанимировать роман?
Мужчины
Вмешательство Венеры дает мужчинам-Козерогам шанс заметно освежить отношения. Назначьте свидание в необычном месте и притворитесь незнакомцами - после этого в сексуальном плане вы откроете друг друга заново.
Водолей (21 января - 19 февраля)
Наступающий 2023 год заставит вас пересмотреть ваши старые установки и в отношении сексуальных утех, и в отношении официального брака. Предсказать, какими именно будут окончательные выводы, не сможете даже вы сами. «Неожиданные желания» на самом деле давно в вас назревали, просто вы были пока не готовы их заметить. Пришло их время.
Женщины
В отношениях с мужчинами дамы-Водолеи вряд ли будут стремиться к обязательствам. И правильно, не торопите себя, если еще не готовы на следующий шаг. Сейчас, занимаясь любовью, вам нужно прислушиваться к себе, не делая поспешных выводов в порыве страсти. В конце года происходящее может показаться лишь увлекательным приключением… или обернуться свадьбой.
Мужчины
2023 год для мужчин-Водолеев запомнится сумасбродным поступком: вы займетесь любовью с человеком, которого вы видите в первый и последний раз в жизни. Конечно, если ваши моральные устои это позволят.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Грядущий 2023 год, хотите вы того или нет, заставит вас дисциплинировать эмоциональную сферу, в том числе и сексуальную часть жизни. Вам придется поумерить привычные страсти, чтобы разрешить проблемы, созданные ими ранее. Однако если вы с вашим партнером как раз созрели для узаконивания отношений, то это удачное время.
Женщины
Сексуальный гороскоп на 2023 год пророчит дамам-Рыбам страстный роман с иностранцем. Хочется новых встреч, сильных чувств, ярких впечатлений? Берите билет и отправляйтесь куда-нибудь подальше - вы это заслужили. Мимолетный, но очень бурный роман поможет вам вырваться из цикла депрессий и недовольств, вызванных переживаниями прошлого года.
Мужчины
Как вы относитесь к доминированию женщины в постели? Уверены, что удивленно хлопаете ресницами. В 2023 году сдайтесь на милость своей возлюбленной — она все сделает сама. Рыбам-женщинам звезды рекомендуют воспринять это как инструкцию к счастливым отношениям. Рыбам-мужчинам просто принять к сведению.