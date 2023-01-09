Блейк Лайвли известна своим чувством юмора, и вчера актриса, которая сейчас ждет четвертого ребенка, иронично прокомментировала неудобства, которые беременные испытывают с одеждой, пишет Сплетник.
Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли поделилась оригинальным советом по стилю для беременных
Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли поделилась оригинальным советом по стилю для беременных
«Если юбка не застегивается сзади, а платье – спереди, то просто наденьте и то, и другое», – подписала Блейк свой новый образ.
На фото Лайвли была запечатлена в черном платье в белый горошек, надетом поверх черной юбки.
О том, что 35-летняя Блейк и 46-летний Райан Рейнольдс ждут четвертого ребенка, стало известно в сентябре, когда актриса появилась с округлившимся животом на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women's Summit.
Райан и Блейк поженились в 2012 году и уже воспитывают трех дочерей: восьмилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти.
На прошлой неделе Лайвли также опубликовала самоироничный коллаж из фото до и во время беременности, пожаловавшись, что ее фитнес-тренировки не работают.
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