Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли поделилась оригинальным советом по стилю для беременных

«Если юбка не застегивается сзади, а платье – спереди, то просто наденьте и то, и другое», – подписала Блейк свой новый образ.

Фото: Скриншот с Instagram

На фото Лайвли была запечатлена в черном платье в белый горошек, надетом поверх черной юбки.

О том, что 35-летняя Блейк и 46-летний Райан Рейнольдс ждут четвертого ребенка, стало известно в сентябре, когда актриса появилась с округлившимся животом на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women's Summit.

Райан и Блейк поженились в 2012 году и уже воспитывают трех дочерей: восьмилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти.