Похоже, в этом году мы узнаем много «грязных» историй из мира знаменитостей, разгребать которые будут суды Калифорнии. Дело в том, что в этом штате США временно отменило сроки давности по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, пишет tsn.ua.
Спустя 54 года: актеры «Ромео и Джульетты» подали в суд на Paramount из-за секс-сцены в фильме
Поэтому спустя 54 года актеры фильма 1968 года «Ромео и Джульетта» Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, которым сейчас 72 и 71 год, подали в суд на компанию Paramount, которая занималась производством этой ленты, сообщает издание Variety.
Согласно иску актеров, режиссер фильма Франко Дзеффирелли, который умер в 2019 году и не фигурирует в качестве ответчика, заверил их, что обнаженки в фильме не будет и что они будут «носить нижнее белье телесного цвета во время любовных сцен». Но в последние дни съемок режиссер якобы умолял их сняться обнаженными с гримом для тела, «иначе картина провалится».
Согласно жалобе, после этого Хасси и Уайтинг страдали от эмоциональных переживаний и потеряли возможности для трудоустройства. Несмотря на их прорыв после выхода этого фильма, у обоих в дальнейшем была очень ограниченная актерская карьера.
Сейчас оба актера хотят, чтобы им возместили ущерб в размере 500 миллионов долларов. «Обнаженные изображения несовершеннолетних являются незаконными и не должны выставляться, - сказал адвокат актеров Соломон Гресен. - Это были очень маленькие наивные дети 60-х, которые не понимали, что их ждет. Внезапно они прославились на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок их оскорбили таким образом, что они не знали, как с этим справиться».
Последний срок подачи подобных исков был 31 декабря, но и за это время в суды направили много обвинений. Иск актеров также был подан на прошлой неделе. Но издание Variety отметило, что ранее, до того как этот закон вступил в силу, актриса Оливия Хасси защищала секс-сцену со своим участием.
«Никто в моем возрасте не делал этого раньше, - говорила она, добавляя, что Дзеффирелли снял это со вкусом. - Это было необходимо для фильма».
В другом интервью Fox News в 2018 году она сказала, что эта сцена была табу в Америке, но в то время нагота уже была обычным явлением в европейских фильмах.
«Это не было такой большой проблемой, - говорила она. - А Леонард совсем не стеснялся! Посреди съемок я совершенно забыла, что на мне нет одежды».