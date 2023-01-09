Спустя 54 года: актеры «Ромео и Джульетты» подали в суд на Paramount из-за секс-сцены в фильме

Согласно иску актеров, режиссер фильма Франко Дзеффирелли, который умер в 2019 году и не фигурирует в качестве ответчика, заверил их, что обнаженки в фильме не будет и что они будут «носить нижнее белье телесного цвета во время любовных сцен». Но в последние дни съемок режиссер якобы умолял их сняться обнаженными с гримом для тела, «иначе картина провалится».

Хасси в то время было 15 лет, а Уайтингу - 16. Согласно жалобе, Дзеффирелли показал им, где будет располагаться камера, и заверил, что в фильме не будет снята или показана обнаженная натура. Также в иске утверждается, что он вел себя нечестно и что несовершеннолетние Уайтинг и Хасси на самом деле были сняты обнаженными без их ведома. Сцена, которая была включена в фильм и показана в кинотеатрах, включала изображения как ягодиц Уайтинга, так и обнаженной груди Хасси.

Согласно жалобе, после этого Хасси и Уайтинг страдали от эмоциональных переживаний и потеряли возможности для трудоустройства. Несмотря на их прорыв после выхода этого фильма, у обоих в дальнейшем была очень ограниченная актерская карьера.

Сейчас оба актера хотят, чтобы им возместили ущерб в размере 500 миллионов долларов. «Обнаженные изображения несовершеннолетних являются незаконными и не должны выставляться, - сказал адвокат актеров Соломон Гресен. - Это были очень маленькие наивные дети 60-х, которые не понимали, что их ждет. Внезапно они прославились на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок их оскорбили таким образом, что они не знали, как с этим справиться».

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Последний срок подачи подобных исков был 31 декабря, но и за это время в суды направили много обвинений. Иск актеров также был подан на прошлой неделе. Но издание Variety отметило, что ранее, до того как этот закон вступил в силу, актриса Оливия Хасси защищала секс-сцену со своим участием.

«Никто в моем возрасте не делал этого раньше, - говорила она, добавляя, что Дзеффирелли снял это со вкусом. - Это было необходимо для фильма».

В другом интервью Fox News в 2018 году она сказала, что эта сцена была табу в Америке, но в то время нагота уже была обычным явлением в европейских фильмах.

«Это не было такой большой проблемой, - говорила она. - А Леонард совсем не стеснялся! Посреди съемок я совершенно забыла, что на мне нет одежды».