Модель плюс-сайз Эшли Грэм поразила фанатов фотографиями грудного вскармливания

А теперь в честь дня рождения своих сыновей поделилась новой порцией честных фотографий материнства. На одной из них супермама успевает одновременно кормить двоих близнецов и есть сама.

«Скучаю по этим моментам, - подписала фото Эшли. - Не могу поверить, как быстро пролетел этот год!» Решив вспомнить, как выглядел ее живот во время беременности, она также выложила селфи, сделанное всего за несколько часов до родов. Взглянув на эти и другие откровенные фотографии, и не подумаешь, что уверенность модели в себе сильно пострадала. «Я всегда была человеком, который кричит всем с крыш: любите тело, в котором вы находитесь» Но рождение троих детей меня сильно изменило», - рассказывала она в эссе журналу Glamour.