ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Человек с золотыми руками построил на пляже Пирита великолепный ледяной город: я с детства люблю строить замки

«Гуляя по пляжу Пирита, вы найдете ледяное произведение искусства. Просто великолепно!» – написали в субботу в группе жителей Виймси на Facebook, после чего начали появляться первые фотографии шикарного ледяного города.

Автор шедевра Алексей Ващенко признался редакции Elu24, что с тех пор с ним связалось столько людей, что у него кружится голова от неожиданного внимания.