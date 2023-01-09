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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Человек с золотыми руками построил на пляже Пирита великолепный ледяной город: я с детства люблю строить замки

Анналийза Кёсс
Человек с золотыми руками построил на пляже Пирита великолепный ледяной город: я с детства люблю строить замки
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Фото: Sander Ilvest

В субботу на пляже Пирита появился великолепный ледяной город. «Я с детства любил строить из песка и снега», – говорит автор шедевра Алексей Ващенко.

«Гуляя по пляжу Пирита, вы найдете ледяное произведение искусства. Просто великолепно!» – написали в субботу в группе жителей Виймси на Facebook, после чего начали появляться первые фотографии шикарного ледяного города.

Автор шедевра Алексей Ващенко признался редакции Elu24, что с тех пор с ним связалось столько людей, что у него кружится голова от неожиданного внимания.

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