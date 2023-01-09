В субботу на пляже Пирита появился великолепный ледяной город. «Я с детства любил строить из песка и снега», – говорит автор шедевра Алексей Ващенко.
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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Человек с золотыми руками построил на пляже Пирита великолепный ледяной город: я с детства люблю строить замки
Человек с золотыми руками построил на пляже Пирита великолепный ледяной город: я с детства люблю строить замки
«Гуляя по пляжу Пирита, вы найдете ледяное произведение искусства. Просто великолепно!» – написали в субботу в группе жителей Виймси на Facebook, после чего начали появляться первые фотографии шикарного ледяного города.