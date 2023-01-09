Эминем и 50 Cent снимут сериал по фильму «Восьмая миля»
Идея превратить культовый фильм 2002 года в сериал принадлежит Кертису Джеймсу Джексону III (настоящее имя 50 Cent), который за последние годы построил успешную карьеру телевизионного продюсера. В интервью BigBoyTV рэпер рассказал, что поделился своими планами с Эминемом и тот поддержал его инициативу.
«Это будет грандиозно. Я думаю, это необходимо сделать для наследия Эминема», – сказал 50 Cent, добавив, что новый формат позволит добавить в историю множество деталей.
Фильм «Восьмая миля» с Эминемом в главной роли рассказывает историю Джимми «Кролика» Смита, стремящегося завоевать уважение рэп-сообщества Детройта. При бюджете в 41 миллион долларов картина собрала по всему миру 242 миллиона, получила положительные отзывы критиков и снискала популярность среди зрителей, а Эминем был награжден премией «Оскар» за лучший саундтрек.