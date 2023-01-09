Стало известно, почему Орбакайте не получила наследство Бориса Моисеева

Лавров сообщил, что все имущество Моисеева было оформлено на его концертного директора Сергея Гороха. По его словам, мужчина еще не решил, как распорядится имуществом.

Промоутер в разговоре указал, что для вступления в наследство ему нужно заплатить крупную сумму денег на налоги. Кроме этого, ему необходимо погасить долги за коммунальные услуги.