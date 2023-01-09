Певец Борис Моисеев в свое время завещал квартиру в Юрмале вокалистке Кристине Орбакайте. Промоутер Сергей Лавров объяснил, почему артистка не смогла вступить в права наследования после смерти Моисеева, пишет Рамблер.
Стало известно, почему Орбакайте не получила наследство Бориса Моисеева
Стало известно, почему Орбакайте не получила наследство Бориса Моисеева
Лавров сообщил, что все имущество Моисеева было оформлено на его концертного директора Сергея Гороха. По его словам, мужчина еще не решил, как распорядится имуществом.
Промоутер в разговоре указал, что для вступления в наследство ему нужно заплатить крупную сумму денег на налоги. Кроме этого, ему необходимо погасить долги за коммунальные услуги.
Напомним, исполнитель хита «Голубая луна» скончался в сентябре 2022 года. В последние годы жизни он не появлялся на сцене и публике.
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