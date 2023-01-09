Вот и подошли к концу рождественско-новогодние праздники и пришла пора прощаться с нарядно украшенным зимним Таллинном.
ОЙ, ПОЛНЫМ – ПОЛНА МОЯ КОРОБУШКА ⟩ Коробейники и солдаты НАТО на одной сцене: смотри, как прошли последние дни рождественской ярмарки
Коробейники и солдаты НАТО на одной сцене: смотри, как прошли последние дни рождественской ярмарки
В прошедшие выходные рождественская ярмарка в Старом городе работала последние дни. Прощальная программа была насыщенной и все два дня на сцене кипела жизнь.
Смотри, как задорно и весело, несмотря на трескучие морозы, музыкальные коллективы, жители и гости столицы провожали последние праздничные дни.
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