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ОЙ, ПОЛНЫМ – ПОЛНА МОЯ КОРОБУШКА ⟩ Коробейники и солдаты НАТО на одной сцене: смотри, как прошли последние дни рождественской ярмарки

Limon.ee
Коробейники и солдаты НАТО на одной сцене: смотри, как прошли последние дни рождественской ярмарки
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Фото: Pilt videost

Вот и подошли к концу рождественско-новогодние праздники и пришла пора прощаться с нарядно украшенным зимним Таллинном. 

В прошедшие выходные рождественская ярмарка в Старом городе работала последние дни. Прощальная программа была насыщенной и все два дня на сцене кипела жизнь.

Смотри, как задорно и весело, несмотря на трескучие морозы, музыкальные коллективы, жители и гости столицы провожали последние праздничные дни.

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