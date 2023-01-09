Гендиректор охранной фирмы о происшествии в финском ТЦ: будем выяснять, было ли применение силы в данном случае оправданным

Ярмо Микконен, генеральный директор охранной фирмы Securitas OÜ, отвечающей за безопасность торгового центра, пояснил, что все началось, когда сотрудники службы безопасности посоветовали женщине покинуть торговый центр, поскольку она вела себя агрессивно. Он заявил, что речь не шла о краже из каких-то магазинов, как изначально писали СМИ.

Микконен добавил, что трудовой договоры сотрудников службы безопасности, фигурирующих в деле Iso Omena, остаются в силе, и они не были приостановлены на время расследования. При этом он подчеркнул, что один из сотрудников службы безопасности, причастных к инциденту, был новичком, а другой имел опыт работы, сообщает iltalehti.fi.