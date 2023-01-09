7 января в торговом центре Iso Omena в Эспоо, Финляндия, произошел инцидент, в результате которого погибла женщина, задержанная сотрудниками службы безопасности, пишет Elu24.
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Гендиректор охранной фирмы о происшествии в финском ТЦ: будем выяснять, было ли применение силы в данном случае оправданным
Гендиректор охранной фирмы о происшествии в финском ТЦ: будем выяснять, было ли применение силы в данном случае оправданным
Ярмо Микконен, генеральный директор охранной фирмы Securitas OÜ, отвечающей за безопасность торгового центра, пояснил, что все началось, когда сотрудники службы безопасности посоветовали женщине покинуть торговый центр, поскольку она вела себя агрессивно. Он заявил, что речь не шла о краже из каких-то магазинов, как изначально писали СМИ.