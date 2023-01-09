Голливудский актер отмечает день рождения – ему исполнилось 52 года.
Звезда Marvel Джереми Реннер, которого переехал снегоуборщик, отпраздновал день рождения в больнице
Звезда Marvel Джереми Реннер, которого переехал снегоуборщик, отпраздновал день рождения в больнице
Звезда «Соколиного глаза» в субботу отпраздновал свой день рождения в отделении интенсивной терапии после ужасной аварии со снегоуборочной машиной, в результате которой он оказался в «критическом» состоянии менее недели назад, пишет пишет PageSix.
В своих сториз в Instagram-аккаунте Джереми Реннер опубликовал новое фото из больницы – на этот раз с членами семьи и командой врачей.
«Спасибо известной команде врачей интенсивной терапии за то, что начали это путешествие», – подписал актер снимок, на котором он лежит на больничной койке в окружении медсестер и врачей.
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