Звезда Marvel Джереми Реннер, которого переехал снегоуборщик, отпраздновал день рождения в больнице

Звезда «Соколиного глаза» в субботу отпраздновал свой день рождения в отделении интенсивной терапии после ужасной аварии со снегоуборочной машиной, в результате которой он оказался в «критическом» состоянии менее недели назад, пишет пишет PageSix.

В своих сториз в Instagram-аккаунте Джереми Реннер опубликовал новое фото из больницы – на этот раз с членами семьи и командой врачей.