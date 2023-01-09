«Главный подарок»: Мария Шарапова впервые показала лицо сына от британского миллионера

Личная жизнь светловолосой спортсменки всегда бурлила. За плечами у российской звезды – романы с солистом Maroon 5 Адамом Левином, словенским баскетболистом Сашей Вуячичем и болгарским теннисистом Григором Димитровым. Но ни один из этих мужчин не сумел привязать к себе характерную красавицу.

Покорил сердце спортсменки 43-летний Александр Гилкс, британский предприниматель и миллионер, дружный с самой Кейт Миддотон. Влюбленные вместе уже пять лет, а в 2020-м у них состоялась помолвка.

Свадьбу парочка пока так и не сыграла, но такая формальность не мешает Марии и Александру строить настоящую семью. 1 июля 2022 года Шарапова родила первенца – мальчика, которого назвали красивым именем Теодор.

Теперь спортсменка посвящает всю себя материнству. И явно этим довольна. Накануне в ее микроблоге появилась фотография, на которой впервые можно увидеть лицо малыша (ранее Мария предпочитала скрывать его от камеры).