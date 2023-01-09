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Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дня

Limon.ee
Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дня
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Зимняя птичка. Иллюстративное фото.
Зимняя птичка. Иллюстративное фото. Фото: Amy Dale/Shutterstock

Приметы на 9 января и что категорически нельзя делать никому в этот день, пишет Главред.

Хозяйки в этот день готовили пирожки с разными начинками. Также принято было готовить пряники с медом.

Пирожками и пряниками угощали близких. Отказываться от угощения было нельзя, иначе злые силы жизнь испортят на весь год

9 января принято было ухаживать за лошадями. Накормить лошадь 9 января считалось хорошей приметой.

Этот день считали удачным для новых начинаний. Можно устраиваться на работу, совершать крупные сделки.

Также принято было ходить в гости и приглашать гостей домой.

Что нельзя делать 9 января

  • Нельзя 9 января нельзя рубить дрова до заката. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
  • Нельзя 9 января девушкам и женщинам ступать босой ногой на пол утром, чтобы не лишиться красоты.
  • Нельзя вязать и шить. Можно потерять память.
  • Нельзя 9 января мужчинам брать в руки ножи. Считалось, что можно лишиться мужской силы.

Приметы на 9 января

  • Если на Степанов день шел снег, то ждать ненастье и мокрую погоду.
  • Если деревья покрыты инеем, то к хлебородному году.
  • Если снегопад, то к хорошему урожаю ягод и грибов.
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