Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дня
Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дня
Хозяйки в этот день готовили пирожки с разными начинками. Также принято было готовить пряники с медом.
Пирожками и пряниками угощали близких. Отказываться от угощения было нельзя, иначе злые силы жизнь испортят на весь год
9 января принято было ухаживать за лошадями. Накормить лошадь 9 января считалось хорошей приметой.
Этот день считали удачным для новых начинаний. Можно устраиваться на работу, совершать крупные сделки.
Также принято было ходить в гости и приглашать гостей домой.
Что нельзя делать 9 января
- Нельзя 9 января нельзя рубить дрова до заката. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
- Нельзя 9 января девушкам и женщинам ступать босой ногой на пол утром, чтобы не лишиться красоты.
- Нельзя вязать и шить. Можно потерять память.
- Нельзя 9 января мужчинам брать в руки ножи. Считалось, что можно лишиться мужской силы.
Приметы на 9 января
- Если на Степанов день шел снег, то ждать ненастье и мокрую погоду.
- Если деревья покрыты инеем, то к хлебородному году.
- Если снегопад, то к хорошему урожаю ягод и грибов.